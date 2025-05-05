Galatasaray Trendyol Süper Lig'de bu hafta şampiyon olabilir!

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray evinde Net Global Sivasspor'u 4-1'lik rahat bir skorla mağlup etti.

Ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ise dev derbide Beşiktaş'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.