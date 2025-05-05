Galatasaray Trendyol Süper Lig'de bu hafta şampiyon olabilir!
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray sahasında Net Global Sivasspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti. Bu karşılaşmanın ardından ezeli rakibi ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, evinde derbide Beşiktaş'ı konuk etti. Kanarya rakibine 1-0'lık skorla mağlup olurken alınan sonuç, Cimbom'un bu hafta şampiyon olma ihtimalini ortaya çıkardı. İşte detaylar...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
BU HAFTA ŞAMPİYON OLABİLİRLER!
Diğer yandan Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor'u mağlup eder, Fenerbahçe de RAMS Başakşehir deplasmanında puan kaybı yaşarsa sarı - kırmızılılar bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edebilir.
DİĞER