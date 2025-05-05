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Haberler Galatasaray Galatasaray Trendyol Süper Lig'de bu hafta şampiyon olabilir!

Galatasaray Trendyol Süper Lig'de bu hafta şampiyon olabilir!

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray sahasında Net Global Sivasspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti. Bu karşılaşmanın ardından ezeli rakibi ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, evinde derbide Beşiktaş'ı konuk etti. Kanarya rakibine 1-0'lık skorla mağlup olurken alınan sonuç, Cimbom'un bu hafta şampiyon olma ihtimalini ortaya çıkardı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2025 Pazartesi 11:36
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Galatasaray Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu haftaya ilan edebilir!

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray evinde Net Global Sivasspor'u 4-1'lik rahat bir skorla mağlup etti.

Galatasaray Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu haftaya ilan edebilir!

Ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ise dev derbide Beşiktaş'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.

Galatasaray Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu haftaya ilan edebilir!

Bu karşılaşmaların ardından Cimbom ligde 8 puan farkıyla zirvede yer alıyor. Ligin bitimine 4 hafta kalırken sarı - kırmızılılar söz konusu 12 puanının 4 puanını alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu haftaya ilan edebilir!

BU HAFTA ŞAMPİYON OLABİLİRLER!

Diğer yandan Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor'u mağlup eder, Fenerbahçe de RAMS Başakşehir deplasmanında puan kaybı yaşarsa sarı - kırmızılılar bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edebilir.

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