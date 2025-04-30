TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Osimhen açıklaması! Takımda kalacak mı?
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı ve gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi olan Victor Osimhen'in geleceği merak konusu oldu. Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, adı dünya devleriyle de anılan Nijeryalı golcünün transferi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (GS spor haberi)
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Sarı-kırmızılı kulübün genel sekreteri Eray Yazgan, golcü oyuncunun transferine ilişkin açıklamalarda bulundu.
"ŞARTLAR UYGUN OLURSA OLABİLİR"
HT Spor'a konuşan Yazgan, Öncelikle bu sene hep beraber Victor Osimhen gibi bir oyuncuyu Süper Lig'de izlemiş olmanın keyfini çıkaralım. Ondan sonra da kulübümüzün hem de oyuncunun şartları uygun olursa olabilir. Bugünün konusu değil. Bizim şu anda tek konsantrasyonumuz, Victor Osimhen'in de diğer geri kalan tüm oyuncularımızın da tek konsantrasyonu sezonu 2 kupayla tamamlamak, gerisi teferruat." ifadelerini kullandı.
Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 36 maçta 31 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.
26 yaşındaki forvetin, Napoli ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Osimhen'in güncel piyasa değeriyse 70 milyon Euro.
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