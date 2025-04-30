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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Osimhen açıklaması! Takımda kalacak mı?

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Osimhen açıklaması! Takımda kalacak mı?

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı ve gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi olan Victor Osimhen'in geleceği merak konusu oldu. Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, adı dünya devleriyle de anılan Nijeryalı golcünün transferi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 10:23
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Osimhen açıklaması! Takımda kalacak mı?

Yaz transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da geleceği en çok merak edilen isimlerin başında Victor Osimhen geliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Osimhen açıklaması! Takımda kalacak mı?

Sezon başında Napoli'den kiralanan Nijeryalı süper yıldız, sarı-kırmızılı forma altında gösterdiği performansla taraftarı adeta mest etti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Osimhen açıklaması! Takımda kalacak mı?

Aslan, adı Manchester United, Arsenal, Chelsea, PSG, Barcelona, Real Madrid ve Juventus gibi devlerle anılan yıldız futbolcunun bonservisini alarak Osimhen'i takımda tutmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Osimhen açıklaması! Takımda kalacak mı?

Sarı-kırmızılı kulübün genel sekreteri Eray Yazgan, golcü oyuncunun transferine ilişkin açıklamalarda bulundu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Osimhen açıklaması! Takımda kalacak mı?

"ŞARTLAR UYGUN OLURSA OLABİLİR"

HT Spor'a konuşan Yazgan, Öncelikle bu sene hep beraber Victor Osimhen gibi bir oyuncuyu Süper Lig'de izlemiş olmanın keyfini çıkaralım. Ondan sonra da kulübümüzün hem de oyuncunun şartları uygun olursa olabilir. Bugünün konusu değil. Bizim şu anda tek konsantrasyonumuz, Victor Osimhen'in de diğer geri kalan tüm oyuncularımızın da tek konsantrasyonu sezonu 2 kupayla tamamlamak, gerisi teferruat." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Osimhen açıklaması! Takımda kalacak mı?

Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 36 maçta 31 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.

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