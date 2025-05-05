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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Davinson Sanchez için şok iddia! Ayrılık...

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Davinson Sanchez için şok iddia! Ayrılık...

Süper Lig devlerinden Galatasaray, bu sezonu da şampiyon olarak tamamlayıp 5. yıldızı takmak için gün saymaya başladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, büyük bir heyecanla şampiyonluk coşkusu yaşamak isterken takımın yıldız isimlerinden Davinson Sanchez ile ilgili ortaya çıkan o haber, gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2025 Pazartesi 12:58
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Davinson Sanchez için şok iddia! Ayrılık...

Trendyol Süper Lig'de son 4 haftaya 8 puan önde giren Galatasaray, üst üste 3, toplamda ise 25. şampiyonluğunu ilan etmek için gün sayıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Davinson Sanchez için şok iddia! Ayrılık...

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde bu sezon çıktığı 32 maçta 26 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 83 puan topladı. Galatasaray, ligde son 4 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider olarak girdi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Davinson Sanchez için şok iddia! Ayrılık...

Cimbom ligde kalan 4 maçta 4 puan çıkarması halinde Fenerbahçe'nin alacağı skorlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Davinson Sanchez için şok iddia! Ayrılık...

Öte yandan Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli takımlarının transfer listesine giren Davinson Sanchez ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Davinson Sanchez için şok iddia! Ayrılık...

aspor.com.tr editörü Enes Arslan'ın İspanyol basınından derlediği habere göre Davinson Sanchez, takımda beklediği değeri görememesi nedeniyle sarı-kırmızılı ekipten ayrılmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Davinson Sanchez için şok iddia! Ayrılık...

Söz konusu haberde 28 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu için henüz bir resmi teklifin olmadığı belirtilirken, bazı kulüplerin oyuncunun transferi konusundaki şartları ile ilgilendiği aktarıldı.

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