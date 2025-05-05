TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Davinson Sanchez için şok iddia! Ayrılık...
Süper Lig devlerinden Galatasaray, bu sezonu da şampiyon olarak tamamlayıp 5. yıldızı takmak için gün saymaya başladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, büyük bir heyecanla şampiyonluk coşkusu yaşamak isterken takımın yıldız isimlerinden Davinson Sanchez ile ilgili ortaya çıkan o haber, gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...
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Öte yandan Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli takımlarının transfer listesine giren Davinson Sanchez ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.
aspor.com.tr editörü Enes Arslan'ın İspanyol basınından derlediği habere göre Davinson Sanchez, takımda beklediği değeri görememesi nedeniyle sarı-kırmızılı ekipten ayrılmak istiyor.
Söz konusu haberde 28 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu için henüz bir resmi teklifin olmadığı belirtilirken, bazı kulüplerin oyuncunun transferi konusundaki şartları ile ilgilendiği aktarıldı.
Başarılı savunma oyuncusu Galatasaray formasıyla bu sezon 39 maçta forma giydi.
Davinson bu maçlarda 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.
Yıldız futbolcunun piyasa değeri ise 19 milyon euro.
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