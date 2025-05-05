TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Davinson Sanchez için şok iddia! Ayrılık...

Öte yandan Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli takımlarının transfer listesine giren Davinson Sanchez ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Söz konusu haberde 28 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu için henüz bir resmi teklifin olmadığı belirtilirken, bazı kulüplerin oyuncunun transferi konusundaki şartları ile ilgilendiği aktarıldı.