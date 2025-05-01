TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a 10 numara Hırvat: Niko Jankovic!
Yeni sezon için kolları sıvayan Galatasaray'da dikkat çeken bir isim gündeme geldi. Sarı kırmızılıların HNK Rijeka ekibinde forma giyen 23 yaşındaki Niko Jankovic için devreye girdiği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Jankovic, bu sezon çıktığı 40 resmi maçta 6 gol atarken 6 da asist yaptı.
DİĞER