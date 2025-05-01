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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a 10 numara Hırvat: Niko Jankovic!

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a 10 numara Hırvat: Niko Jankovic!

Yeni sezon için kolları sıvayan Galatasaray'da dikkat çeken bir isim gündeme geldi. Sarı kırmızılıların HNK Rijeka ekibinde forma giyen 23 yaşındaki Niko Jankovic için devreye girdiği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2025 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a 10 numara Hırvat: Niko Jankovic!

Kadrosuna önemli yıldızları katmak isteyen Galatasaray'da sürpriz bir isim daha gündeme geldi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a 10 numara Hırvat: Niko Jankovic!

Hırvatistan'da HNK Rijeka takımında oynayan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Niko Jankovic'in sarı-kırmızılıların listesinde olduğu iddia edildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a 10 numara Hırvat: Niko Jankovic!

Hırvat basınında çıkan haberlerde, Cimbom'un Hırvat yıldızı izlediği ifade edildi.

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