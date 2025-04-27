Lucas Torreira: Victor'a tahtına dikkat et dedim

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray deplasmanda İkas Eyüpspor ile kozlarını paylaştı.

Cimbom'un 5-1'lik skorla galip ayrıldığı maçı Lucas Torreira değerlendirdi.

İŞTE TORREIRA'NIN SÖZLERİ:

"VICTOR'A TAHTINA DİKKAT ET DEDİM"

"Çok mutluyum. Golüm için ve galibiyet için. Günden güne çalışıyorum ve hak ettiğimi düşünüyorum. Takımın performansı da çok iyiydi. Bu performansı taraftarımız hak ediyor. Victor'a ben de bu şakayı yaptım ve tahtına dikkat et dedim.

"HER ZAMAN YÜZDE 100'ÜMÜ VERMEK İSTİYORUM"

"Çok mutluyum şu anda. Bunu söyleyebilirim. Bu formayı giydiğimde her zaman yüzde 100'ümü vermek istiyorum. Saha dışında da iyi ilişkiler kurmaya çalışıyorum takım arkadaşlarımla ve insanlarla. Hayatımın en önemli dönemlerinden birisi. Bunun için herkese teşekkür ediyorum. Çok mutluyum şu anda. Kontratımı da yeniledim. En azından bir süre daha buradayım."