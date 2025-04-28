Yenilmez Armada

Galatasaray Fuzul, IWBF EuroCup 1 finalinde Les Aigles du Velay ile karşılaştı. Engelsiz Aslanlar, mucadeleyi 64-57 kazanarak ligin ardından Avrupa'da da şampiyon oldu. Pala Serradimigni'de oynanan maca takımımız; Lee Manning, Ferit Gumuş, Mahdi Abbasi, Burak Aygan ve Enes Bulut beşiyle başladı. İlk periyot 20-14 gecen Engelsiz Aslanlar ilk yarıyı da 35-31 onde bitirdi. Son 10 dakikalık periyoda ise 49-41 onde girdi. Galatasaray, macı 64-57 kazandı ve EuroCup 1 şampiyonluğuna ulaştı. Şampiyonluk mucadelesinde sarı-kırmızılıların en skorer ismi 17 sayıyla Mucahit Gunaydın oldu. Lee Manning 14, Enes Bulut 13, Mahdi Abbasi 12 ve Ferit Gumuş ise 8 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Engelsiz Aslanlar, 2024-2025 sezonunu cifte kupayla tamamladı.