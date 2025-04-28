CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Yenilmez Armada

Yenilmez Armada

2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, İtalya’nın Sassari şehrinde düzenlenen EuroCup 1 turnuvasında da şampiyon oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yenilmez Armada

Galatasaray Fuzul, IWBF EuroCup 1 finalinde Les Aigles du Velay ile karşılaştı. Engelsiz Aslanlar, mucadeleyi 64-57 kazanarak ligin ardından Avrupa'da da şampiyon oldu. Pala Serradimigni'de oynanan maca takımımız; Lee Manning, Ferit Gumuş, Mahdi Abbasi, Burak Aygan ve Enes Bulut beşiyle başladı. İlk periyot 20-14 gecen Engelsiz Aslanlar ilk yarıyı da 35-31 onde bitirdi. Son 10 dakikalık periyoda ise 49-41 onde girdi. Galatasaray, macı 64-57 kazandı ve EuroCup 1 şampiyonluğuna ulaştı. Şampiyonluk mucadelesinde sarı-kırmızılıların en skorer ismi 17 sayıyla Mucahit Gunaydın oldu. Lee Manning 14, Enes Bulut 13, Mahdi Abbasi 12 ve Ferit Gumuş ise 8 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Engelsiz Aslanlar, 2024-2025 sezonunu cifte kupayla tamamladı.

Transferde dev kapışma!
G.Saray'dan çok konuşulacak Okan Buruk hamlesi! Tam 15 milyon Euro...
DİĞER
Süper Lig ateşini yaktılar! 1. Lig’de zirve yarışı ve küme hattı karıştı…
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor! Masada İstanbul depremi ve terörsüz Türkiye var
Süper Lig'de güncel puan durumu!
F.Bahçe'den Oğuz Aydın için flaş karar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den soruşturma talebi! F.Bahçe'den soruşturma talebi! 00:54
F.Bahçe'den soruşturma talebi! F.Bahçe'den soruşturma talebi! 00:52
Okan Buruk'tan iç transfer müjdesi! Okan Buruk'tan iç transfer müjdesi! 23:52
G.Saray farklı kazandı! G.Saray farklı kazandı! 23:52
G.Saray'dan çok konuşulacak Okan Buruk hamlesi! Tam 15 milyon Euro... G.Saray'dan çok konuşulacak Okan Buruk hamlesi! Tam 15 milyon Euro... 23:52
Süper Lig'de güncel puan durumu! Süper Lig'de güncel puan durumu! 23:52
Daha Eski
Bellona Kayserispor evinde kazandı! Bellona Kayserispor evinde kazandı! 23:52
Premier Lig'de şampiyon Liverpool! Premier Lig'de şampiyon Liverpool! 23:52
Kerem Portekiz'de gollerine devam ediyor! Kerem Portekiz'de gollerine devam ediyor! 23:52
Tekke: Gollerin birini ben yedirdim Tekke: Gollerin birini ben yedirdim 23:52
F.Bahçe'den İrfan Can Eğribayat için açıklama! F.Bahçe'den İrfan Can Eğribayat için açıklama! 23:52
Trabzonspor evinde kazandı! Trabzonspor evinde kazandı! 23:52