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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Günay Güvenç için radikal karar! Gelecek sezon...

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Günay Güvenç için radikal karar! Gelecek sezon...

Galatasaray'da bu sezon sergilediği performansla alkış alan Günay Güvenç'in geleceği hakkında sarı-kırmızılı camiadan dikkat çeken karar geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2025 Cuma 13:55 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2025 Cuma 13:57
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Günay Güvenç için radikal karar! Gelecek sezon...

Cimbom'da bu sezon sergilediği performansla göze giren isimlerden birisi de Günay Güvenç oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Günay Güvenç için radikal karar! Gelecek sezon...

Yönetimden son olarak tecrübeli file bekçisi hakkında kritik karar geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Günay Güvenç için radikal karar! Gelecek sezon...

Galatasaray'da kupa maçları ve Muslera'nın yokluğunda sergilediği performansla her zaman büyük beğeni toplayan Günay Güvenç ile yola devam edilecek.

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