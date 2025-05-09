TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Günay Güvenç için radikal karar! Gelecek sezon...
Galatasaray'da bu sezon sergilediği performansla alkış alan Günay Güvenç'in geleceği hakkında sarı-kırmızılı camiadan dikkat çeken karar geldi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2025 Cuma 13:55 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2025 Cuma 13:57
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Oyuncunun hem performansı hem de karakterinden oldukça memnun olan yönetim, 2026'da bitecek olan sözleşmeyi 1 yıl daha uzatarak 2027'ye çekecek.
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