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Haberler Galatasaray Muslera Galatasaray'a veda mı ediyor? Penarol Başkanı açıkladı

Muslera Galatasaray'a veda mı ediyor? Penarol Başkanı açıkladı

Son dakika Galatasaray haberi | Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Fernando Muslera'nın geleceği ile ilgili Penarol Başkanı Ignacio Ruglio'dan açıklama geldi. İşte Ruglio'nun açıklamaları... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2025 Çarşamba 15:53
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Muslera Galatasaray'a veda mı ediyor? Penarol Başkanı açıkladı

Galatasaray'da bir dönemin sonuna gelindi.

Muslera Galatasaray'a veda mı ediyor? Penarol Başkanı açıkladı

Sarı-kırmızılı formayla 14. sezonunu geçiren Fernando Muslera, kulüpteki kariyerini noktalıyor.

Muslera Galatasaray'a veda mı ediyor? Penarol Başkanı açıkladı

Uruguay temsilcisi Penarol'ün Başkanı Ignacio Ruglio, ülkesinin Sport 890 adlı radyo kanalına yaptığı açıklamada tecrübeli eldivenin Galatasaray ile sözleşme yenilemeyeceğini ifade etti.

Muslera Galatasaray'a veda mı ediyor? Penarol Başkanı açıkladı

Ruglio, yaptığı açıklamada Muslera'nın ayrılık kararını aslında geçtiğimiz yıl aldığını ancak Galatasaray ile bir sezonluk yeni sözleşme imzaladığını belirtti.

Muslera Galatasaray'a veda mı ediyor? Penarol Başkanı açıkladı

"Uruguay'a her geldiğinde görüşüyoruz. Muslera ile uzun süredir yakın ilişki içindeyiz" diyen Ruglio, bu ayrılığın sürpriz olmadığını ifade etti.

Muslera Galatasaray'a veda mı ediyor? Penarol Başkanı açıkladı

Galatasaray'ın Muslera'ya yeni sözleşme önerdiğini doğrulayan başkan, "Teklifin maddi boyutunu bilmiyorum ama oldukça yüksek olduğunu duydum" ifadelerini kullandı.

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