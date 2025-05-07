Muslera Galatasaray'a veda mı ediyor? Penarol Başkanı açıkladı
Son dakika Galatasaray haberi | Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Fernando Muslera'nın geleceği ile ilgili Penarol Başkanı Ignacio Ruglio'dan açıklama geldi. İşte Ruglio'nun açıklamaları... (GS spor haberleri)
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Ruglio, yaptığı açıklamada Muslera'nın ayrılık kararını aslında geçtiğimiz yıl aldığını ancak Galatasaray ile bir sezonluk yeni sözleşme imzaladığını belirtti.
"Uruguay'a her geldiğinde görüşüyoruz. Muslera ile uzun süredir yakın ilişki içindeyiz" diyen Ruglio, bu ayrılığın sürpriz olmadığını ifade etti.
Galatasaray'ın Muslera'ya yeni sözleşme önerdiğini doğrulayan başkan, "Teklifin maddi boyutunu bilmiyorum ama oldukça yüksek olduğunu duydum" ifadelerini kullandı.
Deneyimli kalecinin Penarol'e transferi hakkında ise Ruglio temkinli konuştu:
"Onun kariyerine, Nacional'deki geçmişine ve Wanderers altyapısındaki köklerine duyduğum saygıdan dolayı bu konuda yorum yapmam doğru olmaz."
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