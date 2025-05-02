Zaha Galatasaray'a geri dönecek mi? Sosyal medya hesabından açıkladı

Wilfried Zaha bu soruya, "Geleceğin ne getireceğini bilmiyorum. Galatasaray beni kiralık olarak gönderdi. Yani belli ki bana ihtiyaç duyulmuyor. Sadece sezonuma odaklanmış durumdayım ve Galatasaray'a da kendi sezonları için en iyisini diliyorum" dedi.

Yıldız isim ayrıca, "Bu soruya neden cevap verdiğimi söyleyeyim... Normalde cevaplamayacaktım ama artık o kadar çok Galatasaray taraftarı bana bu konuda mesaj atıyor ki… Ben kiralıktayım, kiralık gönderildim. Hatta sezon öncesi kamptayken hazırlık maçında yüzüme bir şeyler atılıyordu" ifadelerini kullandı.