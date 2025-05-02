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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Zaha Galatasaray'a geri dönecek mi? Sosyal medya hesabından açıkladı

Zaha Galatasaray'a geri dönecek mi? Sosyal medya hesabından açıkladı

Sezon başında MLS ekiplerinden Charlotte F'ye kiralanan Wilfried Zaha, sosyal medya hesabından geleceği hakkında açıklama yaptı. Fildişili oyuncu sarı kırmızılı kulübe dönüp dönmeyeceği iddialarına açıklık getirdi. | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2025 Cuma 18:57
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Zaha Galatasaray'a geri dönecek mi? Sosyal medya hesabından açıkladı

Galatasaray'dan sezon başında Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha, ocak ayında MLS takımlarından Charlotte FC'nin yolunu tutmuştu.

Zaha Galatasaray'a geri dönecek mi? Sosyal medya hesabından açıkladı

Oyun tarzı sebebiyle MLS'te taraftarların tepkisini çeken deneyimli futbolcu, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Zaha Galatasaray'a geri dönecek mi? Sosyal medya hesabından açıkladı

Zaha, bir Galatasaray taraftarının sosyal medyadan kendisin yönelttiği "Galatasaray'a geri dönüp dönmeyeceğini bilmek istiyorum. Seni Şampiyonlar Ligi'nde oynarken görmek istiyorum" sorusunu yanıtladı.

Zaha Galatasaray'a geri dönecek mi? Sosyal medya hesabından açıkladı

Wilfried Zaha bu soruya, "Geleceğin ne getireceğini bilmiyorum. Galatasaray beni kiralık olarak gönderdi. Yani belli ki bana ihtiyaç duyulmuyor. Sadece sezonuma odaklanmış durumdayım ve Galatasaray'a da kendi sezonları için en iyisini diliyorum" dedi.

Zaha Galatasaray'a geri dönecek mi? Sosyal medya hesabından açıkladı

Yıldız isim ayrıca, "Bu soruya neden cevap verdiğimi söyleyeyim... Normalde cevaplamayacaktım ama artık o kadar çok Galatasaray taraftarı bana bu konuda mesaj atıyor ki… Ben kiralıktayım, kiralık gönderildim. Hatta sezon öncesi kamptayken hazırlık maçında yüzüme bir şeyler atılıyordu" ifadelerini kullandı.

Zaha Galatasaray'a geri dönecek mi? Sosyal medya hesabından açıkladı

Yalnızca kendi sezonuna odaklandığını vurgulayan Fildişili futbolcu, "Galatasaray iyi bir sezon geçiriyor gibi görünüyor bu yüzden ben de sadece kendi sezonuma odaklanmaya çalışıyorum" dedi.

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