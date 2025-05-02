Zaha Galatasaray'a geri dönecek mi? Sosyal medya hesabından açıkladı
Sezon başında MLS ekiplerinden Charlotte F'ye kiralanan Wilfried Zaha, sosyal medya hesabından geleceği hakkında açıklama yaptı. Fildişili oyuncu sarı kırmızılı kulübe dönüp dönmeyeceği iddialarına açıklık getirdi. | GALATASARAY HABERLERİ
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Wilfried Zaha bu soruya, "Geleceğin ne getireceğini bilmiyorum. Galatasaray beni kiralık olarak gönderdi. Yani belli ki bana ihtiyaç duyulmuyor. Sadece sezonuma odaklanmış durumdayım ve Galatasaray'a da kendi sezonları için en iyisini diliyorum" dedi.
Yıldız isim ayrıca, "Bu soruya neden cevap verdiğimi söyleyeyim... Normalde cevaplamayacaktım ama artık o kadar çok Galatasaray taraftarı bana bu konuda mesaj atıyor ki… Ben kiralıktayım, kiralık gönderildim. Hatta sezon öncesi kamptayken hazırlık maçında yüzüme bir şeyler atılıyordu" ifadelerini kullandı.
Yalnızca kendi sezonuna odaklandığını vurgulayan Fildişili futbolcu, "Galatasaray iyi bir sezon geçiriyor gibi görünüyor bu yüzden ben de sadece kendi sezonuma odaklanmaya çalışıyorum" dedi.
Charlotte FC ile Ocak 2026'da kiralık sözleşmesi sona erecek Wilfried Zaha için yapılan anlaşmada performansa bağlı satın alma opsiyon maddesi yer alıyor.
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