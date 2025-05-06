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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da Osimhen bombası! Rekor bonservis hazır

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da Osimhen bombası! Rekor bonservis hazır

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'in geleceği netleşmeye başlıyor. Nijeryalı yıldızın bonservisi için sarı-kırmızılı yönetim tarihi bir adım atmaya hazırlanıyor. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2025 Salı 09:32
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da Osimhen bombası! Rekor bonservis hazır

Sezon başında Napoli'den 9 milyon Euro karşılığında kiralanan 26 yaşındaki golcü, Galatasaray formasıyla adeta patlama yaptı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da Osimhen bombası! Rekor bonservis hazır

Bu sezon 37 resmi maçta forma giyen Osimhen, 33 gol atarken 8 de asist yaptı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da Osimhen bombası! Rekor bonservis hazır

Nijeryalı yıldız, kariyerindeki en golcü sezonunu geçiriyor ve Galatasaray tarihine geçmeye çok yakın.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da Osimhen bombası! Rekor bonservis hazır

Yıldız futbolcu, 2 gol daha atarsa sarı-kırmızılı formayla bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanını eline alacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da Osimhen bombası! Rekor bonservis hazır

FİNANSAL PLANLAMA TAMAMLANDI

Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray yönetimi, Osimhen'in bonservisini almak için büyük bir finansal planlamayı devreye soktu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da Osimhen bombası! Rekor bonservis hazır

Sportif A.Ş. yöneticisi Abdullah Kavukcu başta olmak üzere birçok yöneticinin sponsor desteği sağladığı ve bu sayede transfer için gerekli kaynağın oluşturulduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da Osimhen bombası! Rekor bonservis hazır

66 MİLYON EURO'LUK OPERASYON

Napoli ile yapılan anlaşmaya göre Osimhen'in serbest kalma bedeli 75 milyon Euro.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da Osimhen bombası! Rekor bonservis hazır

Ancak sezon başında yapılan 9 milyon Euro'luk kiralama anlaşması da bu tutardan düşülecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da Osimhen bombası! Rekor bonservis hazır

Böylece Galatasaray'ın ödemesi gereken rakam 66 milyon Euro olacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da Osimhen bombası! Rekor bonservis hazır

Eğer Osimhen "evet" derse, yönetim bu rekor bonservis bedelini hemen ödeyebilecek durumda.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da Osimhen bombası! Rekor bonservis hazır

AVRUPA DEVLERİ GERİDE KALDI

Osimhen için sezon başında ilgilenen kulüplerin başında Chelsea geliyordu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da Osimhen bombası! Rekor bonservis hazır

Ancak İngiliz ekibinden bu kez resmi bir teklif gelmemesi, Manchester United ve Barcelona gibi takımların ise maliyeti nedeniyle geri çekilmesi Galatasaray'ın elini güçlendirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da Osimhen bombası! Rekor bonservis hazır

Yönetim, yıldız golcüye "Şampiyonlar Ligi'nde bizimle oyna, bir sezon daha kal, sonra Avrupa'da istediğin yere gidersin" teklifini sundu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da Osimhen bombası! Rekor bonservis hazır

SUUDİ TEKLİFİNE RET

Öte yandan Suudi Arabistan'dan gelen cazip teklif Osimhen tarafından reddedildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da Osimhen bombası! Rekor bonservis hazır

Al Hilal'in serbest kalma bedelini ödemek için hazır olduğu öğrenilirken yıldız oyuncunun bu öneriye sıcak bakmadığı bildirildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da Osimhen bombası! Rekor bonservis hazır

Yakın çevresi, Osimhen'in Galatasaray'da kalmayı Juventus'a transfer olmaktan bile daha değerli gördüğünü aktardı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da Osimhen bombası! Rekor bonservis hazır

Galatasaray, Osimhen'in kararını bekliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da Osimhen bombası! Rekor bonservis hazır

Eğer yıldız oyuncudan olumlu yanıt gelirse, Türk futbol tarihinin en pahalı transferi resmen gerçekleşmiş olacak.

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