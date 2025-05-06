TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da Osimhen bombası! Rekor bonservis hazır
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'in geleceği netleşmeye başlıyor. Nijeryalı yıldızın bonservisi için sarı-kırmızılı yönetim tarihi bir adım atmaya hazırlanıyor. İşte detaylar… (GS spor haberleri)
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Yıldız futbolcu, 2 gol daha atarsa sarı-kırmızılı formayla bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanını eline alacak.
FİNANSAL PLANLAMA TAMAMLANDI
Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray yönetimi, Osimhen'in bonservisini almak için büyük bir finansal planlamayı devreye soktu.
Sportif A.Ş. yöneticisi Abdullah Kavukcu başta olmak üzere birçok yöneticinin sponsor desteği sağladığı ve bu sayede transfer için gerekli kaynağın oluşturulduğu öğrenildi.
66 MİLYON EURO'LUK OPERASYON
Napoli ile yapılan anlaşmaya göre Osimhen'in serbest kalma bedeli 75 milyon Euro.
Ancak sezon başında yapılan 9 milyon Euro'luk kiralama anlaşması da bu tutardan düşülecek.
Böylece Galatasaray'ın ödemesi gereken rakam 66 milyon Euro olacak.
Eğer Osimhen "evet" derse, yönetim bu rekor bonservis bedelini hemen ödeyebilecek durumda.
AVRUPA DEVLERİ GERİDE KALDI
Osimhen için sezon başında ilgilenen kulüplerin başında Chelsea geliyordu.
Ancak İngiliz ekibinden bu kez resmi bir teklif gelmemesi, Manchester United ve Barcelona gibi takımların ise maliyeti nedeniyle geri çekilmesi Galatasaray'ın elini güçlendirdi.
Yönetim, yıldız golcüye "Şampiyonlar Ligi'nde bizimle oyna, bir sezon daha kal, sonra Avrupa'da istediğin yere gidersin" teklifini sundu.
SUUDİ TEKLİFİNE RET
Öte yandan Suudi Arabistan'dan gelen cazip teklif Osimhen tarafından reddedildi.
Al Hilal'in serbest kalma bedelini ödemek için hazır olduğu öğrenilirken yıldız oyuncunun bu öneriye sıcak bakmadığı bildirildi.
Yakın çevresi, Osimhen'in Galatasaray'da kalmayı Juventus'a transfer olmaktan bile daha değerli gördüğünü aktardı.
Galatasaray, Osimhen'in kararını bekliyor.
Eğer yıldız oyuncudan olumlu yanıt gelirse, Türk futbol tarihinin en pahalı transferi resmen gerçekleşmiş olacak.
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