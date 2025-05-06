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Haberler Galatasaray Galatasaray’da veda zamanı! Muslera sezon sonu…

Galatasaray’da veda zamanı! Muslera sezon sonu…

Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray'ın simge isimlerinden Fernando Muslera, sarı-kırmızılı formayla geçirdiği 14 yılın ardından kulübe veda etmeye hazırlanıyor. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2025 Salı 10:08
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Galatasaray’da veda zamanı! Muslera sezon sonu…

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 38 yaşındaki kaleci, uzun süredir merak edilen geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Galatasaray’da veda zamanı! Muslera sezon sonu…

Türkiye gazetesinin haberine göre Galatasaray'ın kaptanı, kontratındaki 1 yıllık uzatma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

Galatasaray’da veda zamanı! Muslera sezon sonu…

Uruguaylı file bekçisinin bu kararını eşiyle yaptığı görüşmelerin ardından netleştirdiği belirtiliyor.

Galatasaray’da veda zamanı! Muslera sezon sonu…

Ailesiyle birlikte ülkesine dönmeye hazırlanan Muslera'nın, geçtiğimiz günlerde bazı eşyalarını deniz yoluyla Uruguay'a gönderdiği öne sürüldü.

Galatasaray’da veda zamanı! Muslera sezon sonu…

Galatasaray'da bir döneme damga vuran Muslera, sarı-kırmızılı kulüple 7 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 6 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Galatasaray’da veda zamanı! Muslera sezon sonu…

Tecrübeli eldivenin, sezonu şampiyonlukla kapatarak kulübe çifte kupayla veda etmeyi hedeflediği öğrenildi.

Galatasaray’da veda zamanı! Muslera sezon sonu…

Öte yandan Galatasaray yönetimi de, şampiyonluk kutlamalarında Muslera'ya özel bir veda töreni hazırlıyor.

Galatasaray’da veda zamanı! Muslera sezon sonu…

Bu duygusal ayrılık, kulüp tarihine bir dönemin kapanışı olarak geçmeye hazırlanıyor.

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