Galatasaray’da veda zamanı! Muslera sezon sonu…
Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray'ın simge isimlerinden Fernando Muslera, sarı-kırmızılı formayla geçirdiği 14 yılın ardından kulübe veda etmeye hazırlanıyor. İşte detaylar… (GS spor haberleri)
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Ailesiyle birlikte ülkesine dönmeye hazırlanan Muslera'nın, geçtiğimiz günlerde bazı eşyalarını deniz yoluyla Uruguay'a gönderdiği öne sürüldü.
Galatasaray'da bir döneme damga vuran Muslera, sarı-kırmızılı kulüple 7 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 6 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
Tecrübeli eldivenin, sezonu şampiyonlukla kapatarak kulübe çifte kupayla veda etmeyi hedeflediği öğrenildi.
Öte yandan Galatasaray yönetimi de, şampiyonluk kutlamalarında Muslera'ya özel bir veda töreni hazırlıyor.
Bu duygusal ayrılık, kulüp tarihine bir dönemin kapanışı olarak geçmeye hazırlanıyor.
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