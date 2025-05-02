Galatasaray Gabriel Sara'dan servet kazanacak! Dev transfer teklifini duyurdular
Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın yıldız ismi Gabriel Sara gösterdiği performansla pek çok takımın radarına girmeyi başardı. Son olarak futbolcu için yurt dışından o dev teklifi duyurdular. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2025 Cuma 11:50 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2025 Cuma 11:53
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Sara'yı yakından takip eden ekipler arasında Manchester City, Nottingham Forest, Everton ve Wolves gibi takımların da yer aldığı belirtildi.
40 MİLYON EURO...
Brezilyalı futbolcunun bu yaz yaklaşık 40 milyon euro karşılığında transfer edilebileceği ayrıntısına da haberde yer verildi.
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