CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray Gabriel Sara'dan servet kazanacak! Dev transfer teklifini duyurdular

Galatasaray Gabriel Sara'dan servet kazanacak! Dev transfer teklifini duyurdular

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın yıldız ismi Gabriel Sara gösterdiği performansla pek çok takımın radarına girmeyi başardı. Son olarak futbolcu için yurt dışından o dev teklifi duyurdular. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2025 Cuma 11:50 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2025 Cuma 11:53
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray Gabriel Sara'dan servet kazanacak! Dev transfer teklifini duyurdular

Galatasaray'da bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken oyunculardan birisi de Gabriel Sara oldu.

Galatasaray Gabriel Sara'dan servet kazanacak! Dev transfer teklifini duyurdular

CaughtOffside'ın haberine göre Brezilyalı yıldız için Premier Lig ekiplerinden Aston Villa da devrede.

Galatasaray Gabriel Sara'dan servet kazanacak! Dev transfer teklifini duyurdular

Haberde futbolcunun daha önce Norwich City'de oynaması nedeniyle İngiltere deneyimine sahip olduğu vurgulandı.

Galatasaray Gabriel Sara'dan servet kazanacak! Dev transfer teklifini duyurdular

Sara'yı yakından takip eden ekipler arasında Manchester City, Nottingham Forest, Everton ve Wolves gibi takımların da yer aldığı belirtildi.

Galatasaray Gabriel Sara'dan servet kazanacak! Dev transfer teklifini duyurdular

40 MİLYON EURO...

Brezilyalı futbolcunun bu yaz yaklaşık 40 milyon euro karşılığında transfer edilebileceği ayrıntısına da haberde yer verildi.

Cimbom aradığı yıldızı İspanya'da buldu!
Fransız devinden sürpriz hamle!
DİĞER
Edvina Sponza ile İbrahim Kutluay aylar sonra yeniden birlikte! 'Bu defa kesin bitti' demişti...
CANLI | Dünyanın gözü İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde! Bakanlar özel oturumu gerçekleştiriliyor
Geldiği gibi gidiyor!
Mourinho'dan Rafa'ya özel önlem!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Sara'dan servet kazanacak! G.Saray Sara'dan servet kazanacak! 11:50
Fransız devinden sürpriz hamle! Fransız devinden sürpriz hamle! 11:06
Transferde hayrete düşüren plan! Transferde hayrete düşüren plan! 10:50
Geldiği gibi gidiyor! Geldiği gibi gidiyor! 10:05
G.Saray'dan dev transfer! İstanbul'a davet edildi G.Saray'dan dev transfer! İstanbul'a davet edildi 09:55
Mourinho'dan Rafa'ya özel önlem! Mourinho'dan Rafa'ya özel önlem! 09:37
Daha Eski
Bugünkü maçlar 2 Mayıs Cuma 2025 Bugünkü maçlar 2 Mayıs Cuma 2025 08:58
Chelsea ve Real Betis galip! Chelsea ve Real Betis galip! 01:16
Olympiakos Final Four'da! Olympiakos Final Four'da! 01:16
Chelsea ve Real Betis galip! Chelsea ve Real Betis galip! 01:07
Olympiakos Final Four'da! Olympiakos Final Four'da! 01:03
Tottenham sahasında galip! Tottenham sahasında galip! 00:32