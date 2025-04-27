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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Jordan Teze operasyonu! Sağ beke sürpriz transfer

Galatasaray'dan Jordan Teze operasyonu! Sağ beke sürpriz transfer

Gelecek sezonun kadro planlamasına başlayan Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sağ bekte Frankowski ve Jelert'ten beklediği katkıyı alamayan sarı kırmızılıların gündemine Jordan Teze'yi aldı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 11:16
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Galatasaray'dan Jordan Teze operasyonu! Sağ beke sürpriz transfer

Avrupa kupalarında iddialı bir takım kurmak isteyen Galatasaray'da yönetim transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Galatasaray'dan Jordan Teze operasyonu! Sağ beke sürpriz transfer

Jelert ve Frankowski'nin performansından memnun kalmayan yönetim sağ bek bölgesi için sürpriz bir isme kancayı taktı.

Galatasaray'dan Jordan Teze operasyonu! Sağ beke sürpriz transfer

Takvim'de yer alan habere göre; Cimbom'un Fransa Ligi ekiplerinden Monaco'da forma giyen Hollandalı sağ bek Jordan Teze ile ilgilendiği iddia edildi.

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