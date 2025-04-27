Galatasaray'dan Jordan Teze operasyonu! Sağ beke sürpriz transfer
Gelecek sezonun kadro planlamasına başlayan Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sağ bekte Frankowski ve Jelert'ten beklediği katkıyı alamayan sarı kırmızılıların gündemine Jordan Teze'yi aldı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Monaco'ya geçen sezon transfer olan 25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 12 milyon Euro.
Bu sezon 21 maçta forma giyen Hollandalı futbolcu oyuncu 2 gol attı.
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