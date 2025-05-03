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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Eren Dinkçi sürprizi

Eren Dinkçi sürprizi

Aslan, Freiburg'dan 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Eren Dinkçi için devrede. Cimbom, futbolcunun menajeriyle temasa geçerek şartları sordu. Bu hamle, mevcut oyuncularından Barış Alper Yılmaz veya Yunus Akgün'ün olası ayrılışına yanıt niteliğinde. Menajer, daha fazla görüşme için İstanbul'a davet edildi. Ayrıca Transfermarkt, oyuncunun piyasa değerini şu anda 12 milyon euro olarak gösteriyor. 1.88 boyundaki futbolcu, forvette de görev yapabiliyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2025 Cumartesi 06:50
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Eren Dinkçi sürprizi
Aslan, Freiburg'dan 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Eren Dinkçi için devrede. Cimbom, futbolcunun menajeriyle temasa geçerek şartları sordu. Bu hamle, mevcut oyuncularından Barış Alper Yılmaz veya Yunus Akgün'ün olası ayrılışına yanıt niteliğinde. Menajer, daha fazla görüşme için İstanbul'a davet edildi. Ayrıca Transfermarkt, oyuncunun piyasa değerini şu anda 12 milyon euro olarak gösteriyor. 1.88 boyundaki futbolcu, forvette de görev yapabiliyor
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