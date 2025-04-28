Şampiyonluk yakın meşaleyi yakın

Armasındaki yıldızlara bir yenisini eklemek isteyen G.Saray, mayıs ayı yaklaşırken hata yapmıyor. Bu formunu sürdürmesi halinde mayısta şampiyonluğunu açıklayacak olan sarı-kırmızılılar, ligin ilk yarısında 2-2 berabere kaldığı Eyüpspor'u deplasmanda 5-1 gibi rahat bir skorla geçti. Süper Lig'de geride kalan 5 haftada ortada 15 puan bulunuyor. En yakın rakibi F.Bahçe'nin 5 puan ve ikili averajla önüne bulunan sarı-kırmızılılara 10 puan şampiyonluk için yetiyor.

SON 5 MAÇIN 3'Ü RAMS PARK'TA

Kalan haftalarda 3 maçını RAMS Park'ta oynayacak olan sarı-kırmızılılar iç sahada hata yapmazsa, Trabzonspor ve Göztepe deplasmanlarından toplam 1 puana razı olacak. Eyüp önünde maça hızlı başlayan Cimbom, 29'da Osimhen'in asistinde Sallai ile öne geçti. 56'da Torreira vole ile farkı ikiye çıkartırken, 71'de Osimhen kendi çabasıyla takımını rahatlattı. 79'da Claro Eyüp'ü umutlandırsa da 87 ve 89'da sahneye çıkan Alvaro Morata skoru belirleyen isim oldu.

KADRODA 3 DEĞİŞİKLİK YAPILDI

G.Saray'da Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor mücadelesine göre takımda 3 değişiklik vardı. Teknik direktör Okan Buruk, Günay, Jakobs ve Mertens'i kenara çekti. Bu isimlerin yerinde ise Eren Elmalı, Gabriel Sara ve Fernando Muslera ter döktü. Cezalı Barış Alper'de forma bulamazken Okan Buruk kalan 8 futbolcuya ise dokunmadı ve sahaya sürdü.

CUESTA VE JELERT SINIRA TAKILDI

Sarı-kırmızılı takımın iki yıldızı Carlos Cuesta ve Jelert, yabancı sınırı nedeniyle maç kadrosuna dahil olamadılar. Sakatlıktan yeni kurtulan Jelert ve kupa maçında şans verdiği Cuesta'yı mecburen maç kadrosuna alamayan Okan Buruk, tercihini diğer isimlerden yana kullandı.