CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Şampiyonluk yakın meşaleyi yakın

Şampiyonluk yakın meşaleyi yakın

Sallai, Torreira, Victor Osimhen ve Morata’nın (2) golleriyle rahat bir galibiyet elde eden sarı-kırmızılılara şampiyonluk için kalan 5 haftada 10 puan yetiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Şampiyonluk yakın meşaleyi yakın

Armasındaki yıldızlara bir yenisini eklemek isteyen G.Saray, mayıs ayı yaklaşırken hata yapmıyor. Bu formunu sürdürmesi halinde mayısta şampiyonluğunu açıklayacak olan sarı-kırmızılılar, ligin ilk yarısında 2-2 berabere kaldığı Eyüpspor'u deplasmanda 5-1 gibi rahat bir skorla geçti. Süper Lig'de geride kalan 5 haftada ortada 15 puan bulunuyor. En yakın rakibi F.Bahçe'nin 5 puan ve ikili averajla önüne bulunan sarı-kırmızılılara 10 puan şampiyonluk için yetiyor.

SON 5 MAÇIN 3'Ü RAMS PARK'TA

Kalan haftalarda 3 maçını RAMS Park'ta oynayacak olan sarı-kırmızılılar iç sahada hata yapmazsa, Trabzonspor ve Göztepe deplasmanlarından toplam 1 puana razı olacak. Eyüp önünde maça hızlı başlayan Cimbom, 29'da Osimhen'in asistinde Sallai ile öne geçti. 56'da Torreira vole ile farkı ikiye çıkartırken, 71'de Osimhen kendi çabasıyla takımını rahatlattı. 79'da Claro Eyüp'ü umutlandırsa da 87 ve 89'da sahneye çıkan Alvaro Morata skoru belirleyen isim oldu.

KADRODA 3 DEĞİŞİKLİK YAPILDI

G.Saray'da Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor mücadelesine göre takımda 3 değişiklik vardı. Teknik direktör Okan Buruk, Günay, Jakobs ve Mertens'i kenara çekti. Bu isimlerin yerinde ise Eren Elmalı, Gabriel Sara ve Fernando Muslera ter döktü. Cezalı Barış Alper'de forma bulamazken Okan Buruk kalan 8 futbolcuya ise dokunmadı ve sahaya sürdü.

CUESTA VE JELERT SINIRA TAKILDI

Sarı-kırmızılı takımın iki yıldızı Carlos Cuesta ve Jelert, yabancı sınırı nedeniyle maç kadrosuna dahil olamadılar. Sakatlıktan yeni kurtulan Jelert ve kupa maçında şans verdiği Cuesta'yı mecburen maç kadrosuna alamayan Okan Buruk, tercihini diğer isimlerden yana kullandı.

Transferde dev kapışma!
G.Saray'dan çok konuşulacak Okan Buruk hamlesi! Tam 15 milyon Euro...
DİĞER
Daire fiyatına sezonluk villa! 3 Milyon TL'ye kiralık yazlık
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor! Masada İstanbul depremi ve terörsüz Türkiye var
Süper Lig'de güncel puan durumu!
F.Bahçe'den Oğuz Aydın için flaş karar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den soruşturma talebi! F.Bahçe'den soruşturma talebi! 00:54
F.Bahçe'den soruşturma talebi! F.Bahçe'den soruşturma talebi! 00:52
Okan Buruk'tan iç transfer müjdesi! Okan Buruk'tan iç transfer müjdesi! 23:52
G.Saray farklı kazandı! G.Saray farklı kazandı! 23:52
G.Saray'dan çok konuşulacak Okan Buruk hamlesi! Tam 15 milyon Euro... G.Saray'dan çok konuşulacak Okan Buruk hamlesi! Tam 15 milyon Euro... 23:52
Süper Lig'de güncel puan durumu! Süper Lig'de güncel puan durumu! 23:52
Daha Eski
Bellona Kayserispor evinde kazandı! Bellona Kayserispor evinde kazandı! 23:52
Premier Lig'de şampiyon Liverpool! Premier Lig'de şampiyon Liverpool! 23:52
Kerem Portekiz'de gollerine devam ediyor! Kerem Portekiz'de gollerine devam ediyor! 23:52
Tekke: Gollerin birini ben yedirdim Tekke: Gollerin birini ben yedirdim 23:52
F.Bahçe'den İrfan Can Eğribayat için açıklama! F.Bahçe'den İrfan Can Eğribayat için açıklama! 23:52
Trabzonspor evinde kazandı! Trabzonspor evinde kazandı! 23:52