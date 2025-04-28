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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Jan Oblak bombası! Transferde flaş 'abla' detayı

Galatasaray'dan Jan Oblak bombası! Transferde flaş 'abla' detayı

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların son olarak Atletico Madrid'in tecrübeli file bekçisi Jan Oblak ile yakından ilgilendiği öğrenildi. Transferdeki 'abla' detayı ise büyük dikkat çekti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2025 Pazartesi 13:27 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2025 Pazartesi 13:29
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Galatasaray'da Jan Oblak bombası! Transferde flaş 'abla' detayı

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda İkas Eyüpspor'u mağlup eden Galatasaray, çıktığı son 5 resmi müsabakadan da galip ayrıldı.

Galatasaray'da Jan Oblak bombası! Transferde flaş 'abla' detayı

Bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek yenilgisini 29 Mart'taki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 5 karşılaşmayı da kazandı.

Galatasaray'da Jan Oblak bombası! Transferde flaş 'abla' detayı

Galatasaray, bu süreçte ligde Reeder Samsunspor ve Sipay Bodrum FK'yi 2-0, ikas Eyüpspor'u ise 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, Tümosan Konyaspor'u 5-1 yendi. Bu süreçte 16 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 3 gol gördü.

Galatasaray'da Jan Oblak bombası! Transferde flaş 'abla' detayı

Öte yandan transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

Galatasaray'da Jan Oblak bombası! Transferde flaş 'abla' detayı

Sarı-kırmızılı ekip, İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen tecrübeli kaleci Jan Oblak'ı gündemine aldı.

Galatasaray'da Jan Oblak bombası! Transferde flaş 'abla' detayı

aspor.com.tr editörü Enes Arslan'ın Fransız basınından derlediği habere göre, Oblak'ın ablası Teja Oblak'ın Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'na transfer edilmesi, 32 yaşındaki tecrübeli file bekçisinin sarı-kırmızılı takıma transfer olmasının önünü açabileceği vurgulandı.

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