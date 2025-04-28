Galatasaray'dan Jan Oblak bombası! Transferde flaş 'abla' detayı
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların son olarak Atletico Madrid'in tecrübeli file bekçisi Jan Oblak ile yakından ilgilendiği öğrenildi. Transferdeki 'abla' detayı ise büyük dikkat çekti. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2025 Pazartesi 13:27 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2025 Pazartesi 13:29
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Öte yandan transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.
Sarı-kırmızılı ekip, İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen tecrübeli kaleci Jan Oblak'ı gündemine aldı.
aspor.com.tr editörü Enes Arslan'ın Fransız basınından derlediği habere göre, Oblak'ın ablası Teja Oblak'ın Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'na transfer edilmesi, 32 yaşındaki tecrübeli file bekçisinin sarı-kırmızılı takıma transfer olmasının önünü açabileceği vurgulandı.
Kariyerinde 8 kez kupa sevinci yaşayan 1.88'lik eldivenin İspanyol ekibiyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
25 milyon Euro piyasa değeri bulunan yıldız kaleci, kariyerinde daha önce Benfica ve Rio Ave gibi takımlarda forma giydi.
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