Galatasaray'da Okan Buruk Süper Lig'de tarihe geçti!
Galatasaray son olarak Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda İkas Eyüpspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti. Bu karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk tarihe geçti. İşte detaylar...
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Opta verilerine göre Buruk, Süper Lig tarihinde 300'üncü maçını tamamladığında en fazla galibiyeti bulunan üçüncü teknik direktör konumunda bulunuyor.
Tecrübeli hocadan daha fazla galibiyet alan iki teknik direktör var. Fatih Terim, 300 maçta 180 galibiyet ile ilk, Mustafa Denizli 175 galibiyet ile ikinci sırada.
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