CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Okan Buruk Süper Lig'de tarihe geçti!

Galatasaray'da Okan Buruk Süper Lig'de tarihe geçti!

Galatasaray son olarak Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda İkas Eyüpspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti. Bu karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk tarihe geçti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2025 Pazartesi 12:06
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da Okan Buruk Süper Lig'de tarihe geçti!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda İkas Eyüpspor ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray'da Okan Buruk Süper Lig'de tarihe geçti!

Cimbom bu mücadeleden 5-1'lik skorla galip ayrıldı.

Galatasaray'da Okan Buruk Süper Lig'de tarihe geçti!

Galatasaray'da Okan Buruk, bu maçta teknik direktörlük kariyerinde 300. Süper Lig maçına çıktı. 51 yaşındaki çalıştırıcı, 300 maçta 160 galibiyet elde etti.

Galatasaray'da Okan Buruk Süper Lig'de tarihe geçti!

Opta verilerine göre Buruk, Süper Lig tarihinde 300'üncü maçını tamamladığında en fazla galibiyeti bulunan üçüncü teknik direktör konumunda bulunuyor.

Galatasaray'da Okan Buruk Süper Lig'de tarihe geçti!

Tecrübeli hocadan daha fazla galibiyet alan iki teknik direktör var. Fatih Terim, 300 maçta 180 galibiyet ile ilk, Mustafa Denizli 175 galibiyet ile ikinci sırada.

Yıldız isim ayrılığı kafasına koydu!
Mourinho aradığı ismi Liverpool'da buldu!
DİĞER
Bir Gece Masalı'nda Canfeza'ya büyük sürpriz!
Başkan Erdoğan'dan Türkiye'nin Göç Yönetimi Programı'nda önemli açıklamalar
Beşiktaş'ta Immobile'nin yerine dev hamle!
F.Bahçe'de sezon sonu operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Timberwolves, Lakers'ı yendi Timberwolves, Lakers'ı yendi 10:59
Beşiktaş'ta Immobile'nin yerine dev hamle! Beşiktaş'ta Immobile'nin yerine dev hamle! 10:54
Mourinho aradığı ismi Liverpool'da buldu! Mourinho aradığı ismi Liverpool'da buldu! 10:52
Göztepe-Başakşehir maçı saat kaçta? Göztepe-Başakşehir maçı saat kaçta? 10:39
Mourinho’dan F.Bahçe'ye sürpriz talep! Mourinho’dan F.Bahçe'ye sürpriz talep! 10:37
Yıldız isim ayrılığı kafasına koydu! Yıldız isim ayrılığı kafasına koydu! 10:32
Daha Eski
F.Bahçe'de sezon sonu operasyonu! F.Bahçe'de sezon sonu operasyonu! 10:15
Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına Hagi benzetmesi! Çakar'dan Galatasaray'ın yıldızına Hagi benzetmesi! 09:41
Aslan'dan sürpriz transfer! Frankowski yerine... Aslan'dan sürpriz transfer! Frankowski yerine... 09:22
Trabzonspor U19-Barcelona U19 maçı detayları! Trabzonspor U19-Barcelona U19 maçı detayları! 09:20
"İş ahlakı üst düzeyde!" "İş ahlakı üst düzeyde!" 09:12
"Sahanın tomografisini çektiler" "Sahanın tomografisini çektiler" 08:59