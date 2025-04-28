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Haberler Fenerbahçe Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte son durum

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte son durum

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında şampiyonluk yarışı iyice alevlendi. Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK karşısında 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-1'lik skorla kazanırken Galatasaray ise İkas Eyüpspor'u 5-1 mağlup ederek liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı. Bu kritik haftanın ardından Süper Lig'de şampiyonluk oranları da yeniden belirlendi. İşte güncel şampiyonluk oranları... (FB, GS spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2025 Pazartesi 14:32
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte son durum

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında heyecan doruktaydı.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte son durum

Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK karşısında 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 3-1 kazanırken Galatasaray da İkas Eyüpspor'u 5-1 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte son durum

Bu sonuçların ardından Süper Lig'deki şampiyonluk oranları da güncellendi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte son durum

Lider Galatasaray, aldığı farklı galibiyetle en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki 5 puanlık farkı korumayı başardı.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte son durum

Güncellenen oranlara göre Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali güçlü olmayı sürdürdü.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte son durum

28 Nisan 2025 itibarıyla açıklanan şampiyonluk oranları şöyle:

  • Galatasaray: 1.13 (Önceki oran 1.11)

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