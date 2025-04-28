Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte son durum
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında şampiyonluk yarışı iyice alevlendi. Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK karşısında 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-1'lik skorla kazanırken Galatasaray ise İkas Eyüpspor'u 5-1 mağlup ederek liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı. Bu kritik haftanın ardından Süper Lig'de şampiyonluk oranları da yeniden belirlendi. İşte güncel şampiyonluk oranları... (FB, GS spor haberleri)
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Lider Galatasaray, aldığı farklı galibiyetle en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki 5 puanlık farkı korumayı başardı.
Güncellenen oranlara göre Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali güçlü olmayı sürdürdü.
28 Nisan 2025 itibarıyla açıklanan şampiyonluk oranları şöyle:
Galatasaray: 1.13 (Önceki oran 1.11)
Fenerbahçe: 5.20 (Önceki oran 5.50)
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