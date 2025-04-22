Parola 13 puan

Beşinci yıldızı takan ilk kulüp olma yolunda emin adımlarla ilerleyen G.Saray, her geçen hafta mutlu sona bir adım daha yaklaşıyor. F.Bahçe'nin evinde Kayserispor ile 3-3 berabere kalmasının ardından aradaki puan farkını 5'e çıkartan sarı-kırmızılılar ikili averajı da elinde bulunduruyor.

Bu nedenle F.Bahçe kalan maçlarını kazansa bile ortadaki 18 puanın 13'ü Cimbom'a şampiyonluk için yetecek. 4 maçını İstanbul'da oynayacak olan sarı-kırmızılılar bunları kazanırsa, Trabzonspor ve Göztepe deplasmanlarından alınacak bir puan bile beşinci yıldız için yeterli olacak.