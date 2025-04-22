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Haberler Galatasaray Parola 13 puan

Parola 13 puan

Beşinci yıldızı takan ilk kulüp olma yolunda emin adımlarla ilerleyen G.Saray, her geçen hafta mutlu sona bir adım daha yaklaşıyor. F.Bahçe'nin evinde Kayserispor ile 3-3 berabere kalmasının ardından aradaki puan farkını 5'e çıkartan sarı-kırmızılılar ikili averajı da elinde bulunduruyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2025 Salı 06:50
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Parola 13 puan

Beşinci yıldızı takan ilk kulüp olma yolunda emin adımlarla ilerleyen G.Saray, her geçen hafta mutlu sona bir adım daha yaklaşıyor. F.Bahçe'nin evinde Kayserispor ile 3-3 berabere kalmasının ardından aradaki puan farkını 5'e çıkartan sarı-kırmızılılar ikili averajı da elinde bulunduruyor.

Bu nedenle F.Bahçe kalan maçlarını kazansa bile ortadaki 18 puanın 13'ü Cimbom'a şampiyonluk için yetecek. 4 maçını İstanbul'da oynayacak olan sarı-kırmızılılar bunları kazanırsa, Trabzonspor ve Göztepe deplasmanlarından alınacak bir puan bile beşinci yıldız için yeterli olacak.

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