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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Muslera'nın gözü rekorda

Muslera'nın gözü rekorda

Türkiye'de 14 yıldır mücadele eden Fernando Muslera, ülkemize ismini şimdiden altın harflerle yazdırdı. Hem saha içi hem de saha dışındaki görüntüsü ile büyük beğeni toplayan Uruguaylı, önemli bir rekora ulaşmaya çok yakın. Muslera bugüne kadar Türkiye'de 17 kupa kazandı. Bülent Korkmaz'a ait 18 kupalık rekora yaklaşan Nando'nun bunu kırma şansı var.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2025 Salı 06:50
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Muslera'nın gözü rekorda
Türkiye'de 14 yıldır mücadele eden Fernando Muslera, ülkemize ismini şimdiden altın harflerle yazdırdı. Hem saha içi hem de saha dışındaki görüntüsü ile büyük beğeni toplayan Uruguaylı, önemli bir rekora ulaşmaya çok yakın. Muslera bugüne kadar Türkiye'de 17 kupa kazandı. Bülent Korkmaz'a ait 18 kupalık rekora yaklaşan Nando'nun bunu kırma şansı var.
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