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Muslera'nın gözü rekorda
Türkiye'de 14 yıldır mücadele eden Fernando Muslera, ülkemize ismini şimdiden altın harflerle yazdırdı. Hem saha içi hem de saha dışındaki görüntüsü ile büyük beğeni toplayan Uruguaylı, önemli bir rekora ulaşmaya çok yakın. Muslera bugüne kadar Türkiye'de 17 kupa kazandı. Bülent Korkmaz'a ait 18 kupalık rekora yaklaşan Nando'nun bunu kırma şansı var.
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