TRANSFER HABERİ - Gündemi sarsacak iddia! Galatasaray ve Joao Felix...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Gelecek sezon için çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'ın bonservisi Chelsea'de bulunan ve kiralık olarak Milan'da forma giyen Joao Felix'i gündemine aldığı öne sürülmüştü. İspanyol basını, Portekizli yıldızın sarı-kırmızılı takıma transferine ilişkin yeni gelişmeyi açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Portekizli futbolcunun menajeri Jorge Mendes, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Galatasaray'ın Felix'e ilgisini doğrulamış ve sarı-kırmızılılarla görüştüklerini belirtmişti.
Yıldız futbolcunun sarı-kırmızılı takıma transferine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
İspanyol basını, Joao Felix'in sezonun sona ermesinin ardından Milan ile devam etmeyeceğini ve bonservisini elinde bulunduran Chelsea'nin de futbolcuyu göndermeyi düşündüğünü yazdı.
Fichajes kaynaklı haberde, Galatasaray'ın Portekizli yıldızı yeniden gündemine aldığı ve Felix'i Şampiyonlar Ligi'nde hücuma liderlik edecek isim olarak düşündüğü aktarıldı.
Haberde resmi görüşmelerin henüz başlamasa da sarı-kırmızılıların 25 yaşındaki futbolcu için ciddi bir teklif yapmayı düşündüğü belirtildi.
Joao Felix, bu sezon çıktığı 33 maçta 8 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Chelsea ile olan sözleşmesi 2031 yılına kadar devam eden Portekizli oyuncunun güncel piyasa değeriyse 25 milyon Euro.
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