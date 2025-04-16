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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Gündemi sarsacak iddia! Galatasaray ve Joao Felix...

TRANSFER HABERİ - Gündemi sarsacak iddia! Galatasaray ve Joao Felix...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Gelecek sezon için çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'ın bonservisi Chelsea'de bulunan ve kiralık olarak Milan'da forma giyen Joao Felix'i gündemine aldığı öne sürülmüştü. İspanyol basını, Portekizli yıldızın sarı-kırmızılı takıma transferine ilişkin yeni gelişmeyi açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 11:24
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Gündemi sarsacak iddia! Galatasaray ve Joao Felix...

En yakın rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Gündemi sarsacak iddia! Galatasaray ve Joao Felix...

Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarına ağırlık verdi.

TRANSFER HABERİ - Gündemi sarsacak iddia! Galatasaray ve Joao Felix...

Gelecek sezon Avrupa'da başarılı sonuçlar elde edecek bir kadro kurmak isteyen Cimbom'da gündeme gelen isimlerden birisi de Joao Felix olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Gündemi sarsacak iddia! Galatasaray ve Joao Felix...

Portekizli futbolcunun menajeri Jorge Mendes, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Galatasaray'ın Felix'e ilgisini doğrulamış ve sarı-kırmızılılarla görüştüklerini belirtmişti.

TRANSFER HABERİ - Gündemi sarsacak iddia! Galatasaray ve Joao Felix...

Yıldız futbolcunun sarı-kırmızılı takıma transferine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ - Gündemi sarsacak iddia! Galatasaray ve Joao Felix...

İspanyol basını, Joao Felix'in sezonun sona ermesinin ardından Milan ile devam etmeyeceğini ve bonservisini elinde bulunduran Chelsea'nin de futbolcuyu göndermeyi düşündüğünü yazdı.

TRANSFER HABERİ - Gündemi sarsacak iddia! Galatasaray ve Joao Felix...

Fichajes kaynaklı haberde, Galatasaray'ın Portekizli yıldızı yeniden gündemine aldığı ve Felix'i Şampiyonlar Ligi'nde hücuma liderlik edecek isim olarak düşündüğü aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Gündemi sarsacak iddia! Galatasaray ve Joao Felix...

Haberde resmi görüşmelerin henüz başlamasa da sarı-kırmızılıların 25 yaşındaki futbolcu için ciddi bir teklif yapmayı düşündüğü belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Gündemi sarsacak iddia! Galatasaray ve Joao Felix...

Joao Felix, bu sezon çıktığı 33 maçta 8 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

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