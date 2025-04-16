TRANSFER HABERİ - Gündemi sarsacak iddia! Galatasaray ve Joao Felix...

Fichajes kaynaklı haberde, Galatasaray'ın Portekizli yıldızı yeniden gündemine aldığı ve Felix'i Şampiyonlar Ligi'nde hücuma liderlik edecek isim olarak düşündüğü aktarıldı.

Haberde resmi görüşmelerin henüz başlamasa da sarı-kırmızılıların 25 yaşındaki futbolcu için ciddi bir teklif yapmayı düşündüğü belirtildi.