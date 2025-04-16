GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sağ bek kararı! Bodrum FK maçında...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray evide Sipay Bodrum FK'yı konuk edecek. Zorlu maçın hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılılarda sağ bekte kimin forma giyeceği merak konusu oldu. Okan Buruk'un Samsunspor maçında etkili bir performans sergileyen Roland Sallai'nin yerine oynatacağı isim belli oldu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Samsun'dan 2-0'lık galibiyetle dönen Galatasaray'da kırmızı kart cezası sona eren Frankowski'nin, Roland Sallai'nin yerine sağ beke geçmesi planlanıyor.
Sallai'nin cezası nedeniyle Frankowski'nin Bodrum FK karşısında ilk 11'de olması bekleniyor.
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