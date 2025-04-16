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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sağ bek kararı! Bodrum FK maçında...

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sağ bek kararı! Bodrum FK maçında...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray evide Sipay Bodrum FK'yı konuk edecek. Zorlu maçın hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılılarda sağ bekte kimin forma giyeceği merak konusu oldu. Okan Buruk'un Samsunspor maçında etkili bir performans sergileyen Roland Sallai'nin yerine oynatacağı isim belli oldu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 11:15
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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sağ bek kararı! Bodrum FK maçında...

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray evinde Sipay Bodrum FK'yı ağırlayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sağ bek kararı! Bodrum FK maçında...

Zirve yarışında kritik maça çıkacak olan sarı kırmızılılarda sağ bek bölgesine kimin görev alacağı merak konusu oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sağ bek kararı! Bodrum FK maçında...

Okan Buruk'un Reeder Samsunspor maçında etkili bir performans sergileyen Roland Sallai'nin yerine oynatacağı isim belli oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sağ bek kararı! Bodrum FK maçında...

Samsun'dan 2-0'lık galibiyetle dönen Galatasaray'da kırmızı kart cezası sona eren Frankowski'nin, Roland Sallai'nin yerine sağ beke geçmesi planlanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sağ bek kararı! Bodrum FK maçında...

Sallai'nin cezası nedeniyle Frankowski'nin Bodrum FK karşısında ilk 11'de olması bekleniyor.

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