GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan sağ bek kararı! Bodrum FK maçında...

Zirve yarışında kritik maça çıkacak olan sarı kırmızılılarda sağ bek bölgesine kimin görev alacağı merak konusu oldu.

Okan Buruk'un Reeder Samsunspor maçında etkili bir performans sergileyen Roland Sallai'nin yerine oynatacağı isim belli oldu.