Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu Osimhen'in sözlerine açıklık getirdi! Ayrılık...

Hatipoğlu, "Osimhen'in açıklamaları ayrılacağı anlamına gelmiyor. En kötü ihtimalde bile Galatasaray'ın kalbinde olacağını söyledi. Ancak kesin olarak 'gidiyorum' demedi. Biz, onun bizimle kalmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.