Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu Osimhen'in sözlerine açıklık getirdi! Ayrılık...
Galatasaray'da sezon başında kiralık olarak kadroya katılan ve golleriyle kısa süre içinde taraftarın sevgilisi haline gelen Victor Osimhen'in sarı-kırmızılı ekipteki geleceği belirsizliğini koruyor. Galatasaray'ın deplasmanda Reeder Samsunspor'u mağlup ettiği maçın ardından yaptığı açıklamalarla gündem olan Osimhen'in sözlerini Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu değerlendirdi. İşte o sözler... (GS SPOR HABERİ)
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Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, İspanyol gazetesi AS'a verdiği röportajda, Osimhen'in sözlerinin yanlış yorumlandığını belirtti.
Hatipoğlu, "Osimhen'in açıklamaları ayrılacağı anlamına gelmiyor. En kötü ihtimalde bile Galatasaray'ın kalbinde olacağını söyledi. Ancak kesin olarak 'gidiyorum' demedi. Biz, onun bizimle kalmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 21 gol kaydeden Osimhen'in performansı, hem teknik heyeti hem de yönetimi fazlasıyla memnun etti.
Galatasaray cephesi, yıldız futbolcunun hem ekonomik hem sportif şartlarını karşılamak için tüm hazırlıklarını sürdürüyor.
Öte yandan Osimhen, Avrupa'nın dev kulüplerinin de radarında.
Özellikle Barcelona ve Juventus, başarılı golcüyü yakından takip ediyor.
Katalan temsilcisi Barcelona, Lewandowski sonrası hücum hattını güçlendirmek için forvet arayışına hız verirken Osimhen ile birlikte Sporting Lizbon'dan Viktor Gyökeres'in de transfer listesinin üst sıralarında yer aldığı belirtiliyor.
Galatasaray ise Avrupa devlerinin ilgisine rağmen Osimhen'i İstanbul'da tutmak için tüm imkanlarını seferber etmeye kararlı görünüyor.
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