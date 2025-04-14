  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu Osimhen'in sözlerine açıklık getirdi! Ayrılık...

Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu Osimhen'in sözlerine açıklık getirdi! Ayrılık...

Galatasaray'da sezon başında kiralık olarak kadroya katılan ve golleriyle kısa süre içinde taraftarın sevgilisi haline gelen Victor Osimhen'in sarı-kırmızılı ekipteki geleceği belirsizliğini koruyor. Galatasaray'ın deplasmanda Reeder Samsunspor'u mağlup ettiği maçın ardından yaptığı açıklamalarla gündem olan Osimhen'in sözlerini Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu değerlendirdi. İşte o sözler... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2025 Pazartesi 13:07
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu Osimhen'in sözlerine açıklık getirdi! Ayrılık...

Süper Lig'de üst üste iki sezondur şampiyonluk yaşayan ve bu sezon da zirveyi bırakmayan Galatasaray'da, kiralık olarak kadroya katılan Victor Osimhen'in geleceği belirsizliğini koruyor.

Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu Osimhen'in sözlerine açıklık getirdi! Ayrılık...

Sezon sonunda sözleşmesi gereği Napoli'ye dönmesi beklenen Nijeryalı golcü, son maçın ardından yaptığı açıklamalarla vedaya göz kırpmıştı.

Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu Osimhen'in sözlerine açıklık getirdi! Ayrılık...

Ancak sarı-kırmızılı yönetim, yıldız oyuncunun takımda kalması için umutlu.

Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu Osimhen'in sözlerine açıklık getirdi! Ayrılık...

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, İspanyol gazetesi AS'a verdiği röportajda, Osimhen'in sözlerinin yanlış yorumlandığını belirtti.

Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu Osimhen'in sözlerine açıklık getirdi! Ayrılık...

Hatipoğlu, "Osimhen'in açıklamaları ayrılacağı anlamına gelmiyor. En kötü ihtimalde bile Galatasaray'ın kalbinde olacağını söyledi. Ancak kesin olarak 'gidiyorum' demedi. Biz, onun bizimle kalmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu Osimhen'in sözlerine açıklık getirdi! Ayrılık...

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 21 gol kaydeden Osimhen'in performansı, hem teknik heyeti hem de yönetimi fazlasıyla memnun etti.

Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu Osimhen'in sözlerine açıklık getirdi! Ayrılık...

Galatasaray cephesi, yıldız futbolcunun hem ekonomik hem sportif şartlarını karşılamak için tüm hazırlıklarını sürdürüyor.

Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu Osimhen'in sözlerine açıklık getirdi! Ayrılık...

Öte yandan Osimhen, Avrupa'nın dev kulüplerinin de radarında.

Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu Osimhen'in sözlerine açıklık getirdi! Ayrılık...

Özellikle Barcelona ve Juventus, başarılı golcüyü yakından takip ediyor.

Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu Osimhen'in sözlerine açıklık getirdi! Ayrılık...

Katalan temsilcisi Barcelona, Lewandowski sonrası hücum hattını güçlendirmek için forvet arayışına hız verirken Osimhen ile birlikte Sporting Lizbon'dan Viktor Gyökeres'in de transfer listesinin üst sıralarında yer aldığı belirtiliyor.

Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu Osimhen'in sözlerine açıklık getirdi! Ayrılık...

Galatasaray ise Avrupa devlerinin ilgisine rağmen Osimhen'i İstanbul'da tutmak için tüm imkanlarını seferber etmeye kararlı görünüyor.

F.Bahçe'de Mourinho'yla yollar ayrılabilir!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Yüzde 99.99'u hiçe saydı! Hacı Sabancı’dan ‘Uzay’ cephesine bomba itiraz!
Son dakika: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç DEM Parti İmralı Heyeti ile görüşecek! Tarih ve saat belli oldu
G.Saray'dan tarihi transfer! Bu hamle Süper Lig'i sallar
Ahmet Çakar'dan flaş penaltı yorumu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Mourinho'yla yollar ayrılabilir! F.Bahçe'de Mourinho'yla yollar ayrılabilir! 12:14
Bournemouth-Fulham maçı ne zaman? Bournemouth-Fulham maçı ne zaman? 12:09
Kocaelispor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Kocaelispor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? 11:40
Beşiktaş'tan orta sahaya flaş takviye! Beşiktaş'tan orta sahaya flaş takviye! 11:08
Adanaspor-Erzurumspor FK maçı ne zaman? Adanaspor-Erzurumspor FK maçı ne zaman? 10:58
Üründül'den sert eleştiri! Üründül'den sert eleştiri! 10:29
Daha Eski
Central Hospital Ümraniyespor-Esenler Erokspor maçı ne zaman? Central Hospital Ümraniyespor-Esenler Erokspor maçı ne zaman? 10:18
Teksüt Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçı ne zaman? Teksüt Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçı ne zaman? 10:04
Ahmet Çakar'dan flaş penaltı yorumu! Ahmet Çakar'dan flaş penaltı yorumu! 09:59
İkas Eyüpspor-Adana Demirspor maçı saat kaçta? İkas Eyüpspor-Adana Demirspor maçı saat kaçta? 09:40
G.Saray'dan tarihi transfer! Bu hamle Süper Lig'i sallar G.Saray'dan tarihi transfer! Bu hamle Süper Lig'i sallar 09:26
O pozisyonlarda 'devam' kararı doğru mu? O pozisyonlarda 'devam' kararı doğru mu? 09:11