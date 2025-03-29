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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Okan Buruk: Korktuğumuz başımıza geldi!

Galatasaray'da Okan Buruk: Korktuğumuz başımıza geldi!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray dev derbide deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleden 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Cimbom'da maçın ardından Teknik Direktör Okan Buruk değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2025 Cumartesi 23:19 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2025 Cumartesi 23:27
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Galatasaray'da Okan Buruk: Korktuğumuz başımıza geldi!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray dev derbide deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar bu mücadeleden 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Cimbom'da maçın ardından Teknik Direktör Okan Buruk değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE BURUK'UN AÇIKLAMALARI:

İlk yarıda çok basit bir gol yedik. Geriye düştük. 10 kişi kaldık. Tartışılacak bir pozisyon. Hakemin kararı doğru muydu? VAR karışabilir miydi? Çok tartışılacak. Ancak bugün böyle bir şey bekliyorduk. Korktuğumuz başımıza geldi.

Beşiktaş bugün çok emek verdi. Çok mücadele etti. Kazanmayı hak ettiler. Beşiktaş'ı kutluyorum.

Kafama takılan bir şey var. Davinson Sanchez'in penaltı pozisyonu vardı. Çok net bir müdahale vardı. VAR karışabiliyor mu? Bir pozisyon önce karıştı. Kafamızda çok fazla soru işaretleri var. Futbol dünyasının herkesin kafasında soru işareti var. Futbol tarihinde olmadığı kadar çok soru işaretlerin olduğu bir sezon. İnşallah güzel bir şekilde sezon biter. Kimsenin hakkı yenmeden, doğruların olduğu, daha güzel oyunların olduğu bir sezon olur. Kendimiz hakkında da özeleştiri yapıyoruz. Kaybettiğimiz için üzgünüz.

1 maç kaybettik. Sezonu kaybetmedik. Beşiktaş için de kritik maçtı. Üçüncülük yarışında önemli bir maçtı. Belki sezonu kurtarma maçlarından biriydi. İlk defa yenildik. Bunu ilk defa Galatasaray'a tattıran bir takım oldu Beşiktaş. Bu da motivasyon oldu. Rakibimizi tebrik ediyorum.

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