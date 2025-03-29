Beşiktaş'tan Galatasaray derbisi sonrası videolu paylaşım! "Tehlikeli ve yasak..."

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar, Tüpraş Stadyumu'nda Rafa Silva ve Gedson Fernandes'in golleri ile lider Galatasaray'ı 2-1 devirdi.
Beşiktaş, Galatasaray'a karşı Dolmabahçe'de aldıkları galibiyetin ardından flaş bir paylaşım yaptı. İşte 'Squid Game' temalı o video...
"TEHLİKELİ VE YASAKTIR..."
⚠ Mabedimizde zıplamak tehlikeli ve yasaktır. pic.twitter.com/nr3S9CH4Iw— Beşiktaş JK (@Besiktas) March 29, 2025
PAYLAŞIMLAR DEVAM ETTİ
Beşiktaş derbi sonrası Galatasaray'a gönderme olarak yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.
İşte o paylaşım:
Beşiktaş remembers! pic.twitter.com/WhYd5znuYM— Beşiktaş JK (@Besiktas) March 29, 2025