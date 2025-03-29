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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Galatasaray derbisi sonrası videolu paylaşım! "Tehlikeli ve yasak..."

Beşiktaş'tan Galatasaray derbisi sonrası videolu paylaşım! "Tehlikeli ve yasak..."

Beşiktaş, Galatasaray'a karşı Dolmabahçe'de aldıkları galibiyetin ardından flaş bir paylaşım yaptı. İşte 'Squid Game' temalı o video... | Son dakika spor haberleri (BJK GS spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2025 Cumartesi 23:34 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2025 Pazar 00:28
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Beşiktaş'tan Galatasaray derbisi sonrası videolu paylaşım! "Tehlikeli ve yasak..."

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar, Tüpraş Stadyumu'nda Rafa Silva ve Gedson Fernandes'in golleri ile lider Galatasaray'ı 2-1 devirdi.

Beşiktaş, Galatasaray'a karşı Dolmabahçe'de aldıkları galibiyetin ardından flaş bir paylaşım yaptı. İşte 'Squid Game' temalı o video...

"TEHLİKELİ VE YASAKTIR..."

Beşiktaş'tan G.Saray'a gönderme! Devamını Oku BUNU DA OKU

PAYLAŞIMLAR DEVAM ETTİ

Beşiktaş derbi sonrası Galatasaray'a gönderme olarak yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.

İşte o paylaşım:

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