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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan maç sonu kırmızı kart tepkisi! "İngilizce bilmeyen hakem nasıl oldu da..."

Galatasaray'dan maç sonu kırmızı kart tepkisi! "İngilizce bilmeyen hakem nasıl oldu da..."

Galatasaray'da İbrahim Hatipoğlu, Beşiktaş derbisinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu, maçın hakemi Yasin Kol'u VAR'dan verdiği kırmızı kart sebebiyle eleştirdi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2025 Pazar 00:06 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2025 Pazar 00:42
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Galatasaray'dan maç sonu kırmızı kart tepkisi! "İngilizce bilmeyen hakem nasıl oldu da..."

Galatasaray'da İbrahim Hatipoğlu, Beşiktaş derbisinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu, maçın hakemi Yasin Kol'u VAR'dan verdiği kırmızı kart sebebiyle eleştirdi. İşte o sözler...

"OYNANAN OYUNLARI GÖRÜYORUZ"

"Dün başlayan cambaza bak tiyatrosu izliyoruz. Bodrum'da oynanan mücadelede tüm futbol kamuoyunun hayretlerle takip ettiği bir maç sonrasında rakibimiz aradan sonra 3 puanla başladı. Tiyatronun ikinci perdesi bugün devam etti. Atamasıyla büyük tartışma yaratan hakemin ve VAR'ın bir takımı nasıl mağdur ettiklerini tüm Türkiye gördü.

Orta hakem İngilizce bilmiyor. O kadar hızlı sürede VAR hakemiyle nasıl konuşup anlaştılar da o sarı kartı kırmızıya dönüştürdüler?

Bize karşı oynanan oyunları görüyoruz. Buna karşı mücadele edecek gücümüz var. Galatasaray kulübü Mart ayını lider geçtiği bir sezonda Mayıs'ta şampiyonluğu alacaktır. Topuyla tüfeğiyle bizi engellemeye çalışacak insanlar varsa buyursunlar gelsin. Hepsini yeneceğiz ve şampiyon olacağız."

İŞTE O AÇIKLAMA

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