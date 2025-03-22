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Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Fiorentina'dan Nicolo Zaniolo kararı!

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Fiorentina'dan Nicolo Zaniolo kararı!

Fiorentina'nın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo için kararını verdi. Bonservisi Galatasaray'da olan İtalyan yıldızın 4 yıllık sözleşme imzalacağı belirtildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2025 Cumartesi 10:20
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Fiorentina'dan Nicolo Zaniolo kararı!

Fiorentina devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo'nun bonservisini almaya karar verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Fiorentina'dan Nicolo Zaniolo kararı!

Mor-Menekşelerin sezon sonunu beklemeden yıldız oyuncunun Galatasaray'a satın alma bedelini ödeyeceği iddia edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Fiorentina'dan Nicolo Zaniolo kararı!

İtalyan medyası, Fiorentina'nın Nicolo Zaniolo'yla da 4 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

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