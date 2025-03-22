GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Fiorentina'dan Nicolo Zaniolo kararı!
Fiorentina'nın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo için kararını verdi. Bonservisi Galatasaray'da olan İtalyan yıldızın 4 yıllık sözleşme imzalacağı belirtildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Bu sezon 29 maçta görev alan Zaniolo, 3 gol 2 asistlik katkı sağladı.
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