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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ | Victor Osimhen milli takımda da attı!

GALATASARAY HABERLERİ | Victor Osimhen milli takımda da attı!

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen, gollerine milli takımda da devam etti. Nijeryalı santrfor, Ruanda'ya karşı oynanan maçın ilk yarısında fileleri 2 kez sarstı. İşte o goller... | Son dakika spor haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2025 Cuma 20:28 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2025 Cuma 20:32
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GALATASARAY HABERLERİ | Victor Osimhen milli takımda da attı!

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen, gollerine milli takımda da devam etti.

Nijeryalı santrfor, Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda Ruanda'ya karşı deplasmanda oynanan maçın ilk yarısında fileleri 2 kez sarstı.

Dakika 12 ve 45+4'te kaydettiği goller ile Osimhen, takımını devre arasına 2-0 önde taşıdı.

İŞTE O GOLLER...

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