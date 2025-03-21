GALATASARAY HABERLERİ | Victor Osimhen milli takımda da attı!

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen, gollerine milli takımda da devam etti.
Nijeryalı santrfor, Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda Ruanda'ya karşı deplasmanda oynanan maçın ilk yarısında fileleri 2 kez sarstı.
Dakika 12 ve 45+4'te kaydettiği goller ile Osimhen, takımını devre arasına 2-0 önde taşıdı.
İŞTE O GOLLER...
The moment Osimhen opened the scoring for Nigeria !!! Let's go.#OJBinKigali pic.twitter.com/A8Eda5HYGo— Ojora Babatunde (@ojbsports) March 21, 2025
Osimhen! Osimhen!! Osimhen!!! pic.twitter.com/yXmT4hR4HP— Tolu Oguntimehin (@Tolu_TOTSPORTS) March 21, 2025