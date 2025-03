GALATASARAY HABERLERİ | Victor Osimhen milli takımda da attı!

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen, gollerine milli takımda da devam etti.

Nijeryalı santrfor, Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda Ruanda'ya karşı deplasmanda oynanan maçın ilk yarısında fileleri 2 kez sarstı.

Dakika 12 ve 45+4'te kaydettiği goller ile Osimhen, takımını devre arasına 2-0 önde taşıdı.

İŞTE O GOLLER...

The moment Osimhen opened the scoring for Nigeria !!! Let's go.#OJBinKigali pic.twitter.com/A8Eda5HYGo