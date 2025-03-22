TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan kaleci çıkarması! Muslera'nın yerine 5 aday
Fernando Muslera ile sezon sonunda vedalaşacak olan Galatasaray, yeni sezona yeni kalecisiyle girecek. Bu doğrultuda sarı kırmızılılarda 5 aday belirlendi. İşte o isimler... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
UĞURCAN'I BURUK İSTİYOR
Galatasaray'ın listesinde iki yerli isim de var; Uğurcan Çakır ile Berke Özer... Uğurcan Çakır'ı teknik direktör Okan Buruk çok istiyor. Ancak Trabzonspor yönetiminin kaptanını Türkiye içinde bir takıma satmayı düşünmemesi bu transferi zora sokuyor. Berke için de Eyüp'le görüşme yapıldı. Ancak taraftarlar Berke'ye sıcak bakmıyor. G.Saray, daha önce listesinde olan Perri'den ise Lyon satmak istemediği için vazgeçmişti.
DİĞER