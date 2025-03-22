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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan kaleci çıkarması! Muslera'nın yerine 5 aday

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan kaleci çıkarması! Muslera'nın yerine 5 aday

Fernando Muslera ile sezon sonunda vedalaşacak olan Galatasaray, yeni sezona yeni kalecisiyle girecek. Bu doğrultuda sarı kırmızılılarda 5 aday belirlendi. İşte o isimler... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2025 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan kaleci çıkarması! Muslera'nın yerine 5 aday

2011 yılından bu yana Galatasaray'ın kalesini koruyan Fernando Muslera'yla sezon sonunda yollar ayrılacak. Sarı-kırmızılılar, her ne kadar 38 yaşındaki eldivenle 1 yıl daha yola devam etmek istese de Nando, ailevi nedenlerden dolayı ülkesine dönmek istiyor. Bu konuda Muslera'yı ikna edemeyen Galatasaray, efsane ismin yerine yeni sezonda iyi bir kaleciyi kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Listede ise birçok isim var...

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan kaleci çıkarması! Muslera'nın yerine 5 aday

TAFFAREL DEVREYE GİRDİ

Gelecek sezon Avrupa'da da önemli işlere imza atmak isteyen sarı-kırmızılıların kaleye düşündüğü ilk isim; Liverpool'un sezon sonunda yollarını ayıracağı Alisson Becker... Brezilyalı kaleciyi ikna etmek için Aslan'ın bir başka efsanesi Taffarel devreye girdi. Alisson'un hem Brezilya'da hem de Liverpool'da kaleci antrenörlüğünü yapan Tafi, Galatasaray hakkında vatandaşına bilgiler veriyor. Ancak Alisson'u İnter'in de istemesi, Galatasaray'ın işini zorlaştırıyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan kaleci çıkarması! Muslera'nın yerine 5 aday

DE GEA SEZON SONU NETLEŞECEK

Sarı kırmızılıların listesindeki diğer isim ise Fiorentina'dan David De Gea... İspanyol eldiven, sözleşmesindeki opsiyonu kullanıp kullanmayacağına sezon sonunda karar verecek. Alisson Becker ve De Gea dışında listedeki diğer isim bir başka İspanyol Kepa Arrizabalaga... Chelsea'nin 2018'de 80 milyon euro ödediği Kepa'nın kariyerinin düşüşte ve Bournemouth'ta kiralık olarak forma giyiyor. Kepa, bu iki isimden G.Saray'a daha yakın.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan kaleci çıkarması! Muslera'nın yerine 5 aday

UĞURCAN'I BURUK İSTİYOR

Galatasaray'ın listesinde iki yerli isim de var; Uğurcan Çakır ile Berke Özer... Uğurcan Çakır'ı teknik direktör Okan Buruk çok istiyor. Ancak Trabzonspor yönetiminin kaptanını Türkiye içinde bir takıma satmayı düşünmemesi bu transferi zora sokuyor. Berke için de Eyüp'le görüşme yapıldı. Ancak taraftarlar Berke'ye sıcak bakmıyor. G.Saray, daha önce listesinde olan Perri'den ise Lyon satmak istemediği için vazgeçmişti.

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