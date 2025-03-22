TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan kaleci çıkarması! Muslera'nın yerine 5 aday

2011 yılından bu yana Galatasaray'ın kalesini koruyan Fernando Muslera'yla sezon sonunda yollar ayrılacak. Sarı-kırmızılılar, her ne kadar 38 yaşındaki eldivenle 1 yıl daha yola devam etmek istese de Nando, ailevi nedenlerden dolayı ülkesine dönmek istiyor. Bu konuda Muslera'yı ikna edemeyen Galatasaray, efsane ismin yerine yeni sezonda iyi bir kaleciyi kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Listede ise birçok isim var...

TAFFAREL DEVREYE GİRDİ Gelecek sezon Avrupa'da da önemli işlere imza atmak isteyen sarı-kırmızılıların kaleye düşündüğü ilk isim; Liverpool'un sezon sonunda yollarını ayıracağı Alisson Becker... Brezilyalı kaleciyi ikna etmek için Aslan'ın bir başka efsanesi Taffarel devreye girdi. Alisson'un hem Brezilya'da hem de Liverpool'da kaleci antrenörlüğünü yapan Tafi, Galatasaray hakkında vatandaşına bilgiler veriyor. Ancak Alisson'u İnter'in de istemesi, Galatasaray'ın işini zorlaştırıyor.