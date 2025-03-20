Osimhen'in piyasa değeri düşüşte! Yıldız futbolcu şaşkın
Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in piyasa değerinde dikkat çeken bir düşüş yaşandı. İşte detaylar… (GS spor haberleri)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2025 Perşembe 16:10 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2025 Perşembe 16:11
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Ntvspor'da yer alan habere göre, Osimhen'in değerindeki düşüş Mart 2025 güncellemesiyle devam etti.
Transfermark'ın son güncellemesiyle 26 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 5 milyon Euro daha düştü ve 70 milyon Euro oldu.
Yıldız golcü, yeni piyasa değeriyle Süper Lig'in açık ara en değerli futbolcusu olma unvanını koruyor.
Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla 30 maça çıktı.
Bu karşılaşmalarda Osimhen, 26 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağladı.
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