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Haberler Galatasaray Osimhen'in piyasa değeri düşüşte! Yıldız futbolcu şaşkın

Osimhen'in piyasa değeri düşüşte! Yıldız futbolcu şaşkın

Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in piyasa değerinde dikkat çeken bir düşüş yaşandı. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2025 Perşembe 16:10 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2025 Perşembe 16:11
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Osimhen'in piyasa değeri düşüşte! Yıldız futbolcu şaşkın

Galatasaray sezon başında Napoli'den Victor Osimhen'i kiralık olarak renklerine bağlamıştı.

Osimhen'in piyasa değeri düşüşte! Yıldız futbolcu şaşkın

Sarı kırmızılıları şampiyonluk yolunda golleriyle taşıyan Nijeryalı yıldız, Galatasaray'a imza attığında 100 milyon Euro piyasa değerine sahipti.

Osimhen'in piyasa değeri düşüşte! Yıldız futbolcu şaşkın

Transfermarkt'ın Ekim 2024 güncellemesinin ardından Osimhen ciddi bir değer kaybı yaşadı ve piyasa değeri 75 milyon Euro'ya düştü.

Osimhen'in piyasa değeri düşüşte! Yıldız futbolcu şaşkın

Ntvspor'da yer alan habere göre, Osimhen'in değerindeki düşüş Mart 2025 güncellemesiyle devam etti.

Osimhen'in piyasa değeri düşüşte! Yıldız futbolcu şaşkın

Transfermark'ın son güncellemesiyle 26 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 5 milyon Euro daha düştü ve 70 milyon Euro oldu.

Osimhen'in piyasa değeri düşüşte! Yıldız futbolcu şaşkın

Yıldız golcü, yeni piyasa değeriyle Süper Lig'in açık ara en değerli futbolcusu olma unvanını koruyor.

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