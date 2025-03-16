Victor Osimhen'in Galatasaray fedakarlığı ortaya çıktı! 40 milyon Euro maaşa ret

Galatasaray, Onvo Antalyaspor karşısında aldığı galibiyet ve maç fazlası ile ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını 10'a çıkardı.

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen sarı kırmızılıların çizdiği başarılı grafikte en büyük pay sahibi ile Victor Osimhen oldu.