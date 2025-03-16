Victor Osimhen'in Galatasaray fedakarlığı ortaya çıktı! 40 milyon Euro maaşa ret
Galatasaray'ın bu sezon şampiyonluk yarışındaki en önemli kozu Victor Osimhen ile ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şoke etti. Nijeryalı golcü, devre arasında kendisine sunulan 40 milyon Euro maaş teklifini geri çevirdi ve sarı kırmızılı taraftarların gönlünü bir kere daha fethetti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)
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Uçaktan indiği ilk andan itibaren taraftarların gönlünü fetheden Osimhen'in bu hareketi ise kendisine duyulan hayranlığı arttırdı.
Napoli'den sezon sonuna kadar kiralık olarak sarı kırmızılı renklere bağlanan yıldız golcü, devre arasında kendisine sunulan astronomik maaş teklifini reddetti.
DÜŞÜNMEDEN RET
Milliyet'in haberine göre ara transfer döneminde Al-Hilal, Nijeryalı golcüye 40 milyon euro maaş teklifi sundu.
Sarı kırmızılılar ile şampiyonluk kazanma hedefine sıkı sıkıya bağlı olan Osimhen, bu teklifi düşünmeden reddetti.
26 yaşındaki Nijeryalı santrfor, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de attığı son 15 golün 10'una imzasını attı.
Ayrıca Osimhen, Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 30 maça çıktı ve bu maçlarda 26 gol/5 asist katkısı sunarak tarihi bir başarıya imza attı.
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