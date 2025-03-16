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Haberler Galatasaray Victor Osimhen'in Galatasaray fedakarlığı ortaya çıktı! 40 milyon Euro maaşa ret

Victor Osimhen'in Galatasaray fedakarlığı ortaya çıktı! 40 milyon Euro maaşa ret

Galatasaray'ın bu sezon şampiyonluk yarışındaki en önemli kozu Victor Osimhen ile ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şoke etti. Nijeryalı golcü, devre arasında kendisine sunulan 40 milyon Euro maaş teklifini geri çevirdi ve sarı kırmızılı taraftarların gönlünü bir kere daha fethetti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2025 Pazar 09:06
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Victor Osimhen'in Galatasaray fedakarlığı ortaya çıktı! 40 milyon Euro maaşa ret

Galatasaray, Onvo Antalyaspor karşısında aldığı galibiyet ve maç fazlası ile ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını 10'a çıkardı.

Victor Osimhen'in Galatasaray fedakarlığı ortaya çıktı! 40 milyon Euro maaşa ret

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen sarı kırmızılıların çizdiği başarılı grafikte en büyük pay sahibi ile Victor Osimhen oldu.

Victor Osimhen'in Galatasaray fedakarlığı ortaya çıktı! 40 milyon Euro maaşa ret

Antalyaspor karşısında hat-trick kaydeden Nijeryalı golcü ile ilgili ortaya çıkan gerçek ise herkesi şoke etti.

Victor Osimhen'in Galatasaray fedakarlığı ortaya çıktı! 40 milyon Euro maaşa ret

Uçaktan indiği ilk andan itibaren taraftarların gönlünü fetheden Osimhen'in bu hareketi ise kendisine duyulan hayranlığı arttırdı.

Victor Osimhen'in Galatasaray fedakarlığı ortaya çıktı! 40 milyon Euro maaşa ret

Napoli'den sezon sonuna kadar kiralık olarak sarı kırmızılı renklere bağlanan yıldız golcü, devre arasında kendisine sunulan astronomik maaş teklifini reddetti.

Victor Osimhen'in Galatasaray fedakarlığı ortaya çıktı! 40 milyon Euro maaşa ret

DÜŞÜNMEDEN RET

Milliyet'in haberine göre ara transfer döneminde Al-Hilal, Nijeryalı golcüye 40 milyon euro maaş teklifi sundu.

Victor Osimhen'in Galatasaray fedakarlığı ortaya çıktı! 40 milyon Euro maaşa ret

Sarı kırmızılılar ile şampiyonluk kazanma hedefine sıkı sıkıya bağlı olan Osimhen, bu teklifi düşünmeden reddetti.

Victor Osimhen'in Galatasaray fedakarlığı ortaya çıktı! 40 milyon Euro maaşa ret

26 yaşındaki Nijeryalı santrfor, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de attığı son 15 golün 10'una imzasını attı.

Victor Osimhen'in Galatasaray fedakarlığı ortaya çıktı! 40 milyon Euro maaşa ret

Ayrıca Osimhen, Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 30 maça çıktı ve bu maçlarda 26 gol/5 asist katkısı sunarak tarihi bir başarıya imza attı.

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