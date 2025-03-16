  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Yunus Akgün sevinci!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Yunus Akgün sevinci!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da geleceği merak konusu haline gelen Yunus Akgün ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Futbolcudan gelen son haber, sarı-kırmızılıl taraftarları bir hayli sevindirdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2025 Pazar 15:16
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Yunus Akgün sevinci!

Galatasaray'da sezonun flaş isimlerinden Yunus Akgün ile yeni sözleşme konusunda epey mesafe kat edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Yunus Akgün sevinci!

Görüşmelerde iki tarafın anlaşmaya çok yakın olduğu ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Yunus Akgün sevinci!

24 yaşındaki yıldız bu sezon 34 resmi maçta 11 gol, 8 asistle 19 gole direkt etki ederek dikkatleri çekmişti.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Brest - Reims maçı ne zaman? Brest - Reims maçı ne zaman? 14:49
Lyon - Le Havre maçı ne zaman? Lyon - Le Havre maçı ne zaman? 14:47
Ezeli rakiplerin transfer düellosu başladı! Ezeli rakiplerin transfer düellosu başladı! 13:03
Fenerbahçe - Samsunspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Samsunspor maçı saat kaçta? 14:14
F.Bahçe'de flaş iddia! Nesyri ve transfer... F.Bahçe'de flaş iddia! Nesyri ve transfer... 14:16
Buruk'tan tarihi başarı! Buruk'tan tarihi başarı! 14:38
Daha Eski
Osasuna - Getafe maçı ne zaman? Osasuna - Getafe maçı ne zaman? 12:35
Rayo Vallecano - R. Sociedad maçı ne zaman? Rayo Vallecano - R. Sociedad maçı ne zaman? 12:38
Athletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman? Athletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman? 12:42
Venezia - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? Venezia - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? 12:48
Bologna - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Bologna - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? 12:50
Roma - Cagliari maçı ne zaman? Roma - Cagliari maçı ne zaman? 12:53