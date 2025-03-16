TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Yunus Akgün sevinci!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da geleceği merak konusu haline gelen Yunus Akgün ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Futbolcudan gelen son haber, sarı-kırmızılıl taraftarları bir hayli sevindirdi. İşte detaylar...
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Yeni sözleşmeyle beraber Yunus'un 11 milyon euroluk serbest kalma bedeli ve maaşı artacak.
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