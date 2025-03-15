TRANSFER HABERLERİ | Derrick Köhn Galatasaray'a geri mi dönecek? Resmi açıklama geldi!
Galatasaray'dan sezon başında kiralık olarak Werder Bremen'in yolunu tutan Derrick Köhn ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Alman kulübünden oyuncunun geleceği hakkında flaş açıklama geldi. İşte detaylar...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
NTV'nin Bild'den derlediği açıklamaya göre Niemer, futbolcu hakkında "Zorlu sözleşme koşulları nedeniyle henüz satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmama konusunda bir karar almadık." şeklinde konuştu.
Werder Bremen'in Derrick Köhn'ü bonservisiyle kadrosuna katabilmesi için Galatasaray'a satın alma opsiyonunda belirtilen 5 milyon 125 bin euroyu ödemesi gerekiyor.
DİĞER