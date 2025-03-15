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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Derrick Köhn Galatasaray'a geri mi dönecek? Resmi açıklama geldi!

TRANSFER HABERLERİ | Derrick Köhn Galatasaray'a geri mi dönecek? Resmi açıklama geldi!

Galatasaray'dan sezon başında kiralık olarak Werder Bremen'in yolunu tutan Derrick Köhn ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Alman kulübünden oyuncunun geleceği hakkında flaş açıklama geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2025 Cumartesi 13:11
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TRANSFER HABERLERİ | Derrick Köhn Galatasaray'a geri mi dönecek? Resmi açıklama geldi!

Galatasaray sezon başında satın alma opsiyonuyla birlikte Derrick Köhn'ü Werder Bremen'e kiralamıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Derrick Köhn Galatasaray'a geri mi dönecek? Resmi açıklama geldi!

Alman ekibinin yöneticisi Peter Niemer, Köhn'ün takımdaki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

TRANSFER HABERLERİ | Derrick Köhn Galatasaray'a geri mi dönecek? Resmi açıklama geldi!

26 yaşındaki futbolcunun performansıyla ilgili konuşan Niemer, "Derrick hem kişisel hem de atletik anlamda üst düzey katkılarda bulunuyor." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERLERİ | Derrick Köhn Galatasaray'a geri mi dönecek? Resmi açıklama geldi!

NTV'nin Bild'den derlediği açıklamaya göre Niemer, futbolcu hakkında "Zorlu sözleşme koşulları nedeniyle henüz satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmama konusunda bir karar almadık." şeklinde konuştu.

TRANSFER HABERLERİ | Derrick Köhn Galatasaray'a geri mi dönecek? Resmi açıklama geldi!

Werder Bremen'in Derrick Köhn'ü bonservisiyle kadrosuna katabilmesi için Galatasaray'a satın alma opsiyonunda belirtilen 5 milyon 125 bin euroyu ödemesi gerekiyor.

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