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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ-Gabriel Sara’ya Ada'dan kanca! Sheffield United devrede

TRANSFER HABERİ-Gabriel Sara’ya Ada'dan kanca! Sheffield United devrede

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, İngiliz kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılıların sezon başında İngiltere Championship ekibi Norwich City'den transfer ettiği Sambacı'ya, Ada'dan yeni bir talip çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 06:50
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Gabriel Sara’ya Ada'dan kanca! Sheffield United devrede

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, İngilizler'in takibinden çıkmıyor.

Gabriel Sara’ya Ada'dan kanca! Sheffield United devrede

Sarı-Kırmızılılar'ın sezon başında Championship Ligi ekibi Norwich City'den kadrosuna kattığı Sambacı için İngilizler yeniden devrede...

Gabriel Sara’ya Ada'dan kanca! Sheffield United devrede

Takvim gazetesinde yer alan habere göre Championship Ligi lideri Sheffield United, Gabriel Sara'yı transfer etmek için kolları sıvadı.

Gabriel Sara’ya Ada'dan kanca! Sheffield United devrede

Sheffield, 25 yaşındaki oyuncu Norwich City'de forma giyerken de transferde istekliydi.

Gabriel Sara’ya Ada'dan kanca! Sheffield United devrede

Ancak o dönem maddi durumları iyi olmadığı için resmi teklifte bulunmadılar.

Gabriel Sara’ya Ada'dan kanca! Sheffield United devrede

İngiliz ekibi Premier Lig'e çıkması durumunda Brezilyalı orta sahayı kadroya katmayı planlıyor.

Gabriel Sara’ya Ada'dan kanca! Sheffield United devrede

Sheffield United, 37 maç sonunda 77 puanla zirvede yer alıyor.

Gabriel Sara’ya Ada'dan kanca! Sheffield United devrede

Bu sezon 35 karşılaşmada forma giyen Sara, 2 gol atarken 7 de asit yaptı.

Gabriel Sara’ya Ada'dan kanca! Sheffield United devrede

Norwich City'den 18 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Sambacı'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.

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