TRANSFER HABERİ-Gabriel Sara’ya Ada'dan kanca! Sheffield United devrede
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, İngiliz kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılıların sezon başında İngiltere Championship ekibi Norwich City'den transfer ettiği Sambacı'ya, Ada'dan yeni bir talip çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
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Sheffield, 25 yaşındaki oyuncu Norwich City'de forma giyerken de transferde istekliydi.
Ancak o dönem maddi durumları iyi olmadığı için resmi teklifte bulunmadılar.
İngiliz ekibi Premier Lig'e çıkması durumunda Brezilyalı orta sahayı kadroya katmayı planlıyor.
Sheffield United, 37 maç sonunda 77 puanla zirvede yer alıyor.
Bu sezon 35 karşılaşmada forma giyen Sara, 2 gol atarken 7 de asit yaptı.
Norwich City'den 18 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Sambacı'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.
Yıldız futbolcu, Galatasaray'da mutlu olduğunu hemen hemen her fırsatta dile getiriyor.
Ancak sezon sonunda gelmesi muhtemel astronomik teklif sonrası Galatasaray Yönetimi'nin tavrı merak ediliyor.
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