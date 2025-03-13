TRANSFER HABERİ-Galatasaray’dan kaleye genç takviye! Jonas Urbig gündemde
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayışlarına hız verdi. Sarı-kırmızılı ekip, Bayern Münih'in genç file bekçisi Jonas Urbig'i transfer listesine ekledi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
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Genç kaleci, sakat olan Neuer'in yerine önceki gece Şampiyonlar Ligi'nde Leverkusen'e karşı görev yapmıştı.
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