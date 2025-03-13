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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ-Galatasaray’dan kaleye genç takviye! Jonas Urbig gündemde

TRANSFER HABERİ-Galatasaray’dan kaleye genç takviye! Jonas Urbig gündemde

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayışlarına hız verdi. Sarı-kırmızılı ekip, Bayern Münih'in genç file bekçisi Jonas Urbig'i transfer listesine ekledi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 06:50
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Galatasaray’dan kaleye genç takviye! Jonas Urbig gündemde

Sözleşmesi bitecek olan Muslera'nın yerine kaleci arayışını sürdüren Galatasaray, Bayern Münih'in yedek file bekçisi Jonas Urbig'i listeye dahil etti.

Galatasaray’dan kaleye genç takviye! Jonas Urbig gündemde

Cimbom 21 yaşındaki Alman kaleciyi kiralık olarak bünyesine katmak istiyor.

Galatasaray’dan kaleye genç takviye! Jonas Urbig gündemde

Alman medyası Bayern Münih'in, tecrübe kazanması için Urbig'i kiralık verebileceğine dikkat çekti.

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