Fatih Terim: Şampiyonluk Galatasaray'ın hakkı

Galatasaray efsanesi, Al- Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın şampiyon olmasını istediğini söyledi. Şampiyonluğun G.Saray'ın hakkı olduğunu belirten Terim, TRT Spor'a şöyle konuştu: "Beşinci yıldız, Galatasaray'ın hakkı. Galatasaray'ın camia olarak, sezonun böyle bir anında buradan geri adım atmayacak tecrübesi var. Gönlüm, Galatasaray'ın şampiyonluğundan yana. Bunun için de bir arada olmaya ihtiyacımız var. Galatasaraylılar sezonun geri kalanında bir arada, takımı etrafında tek bir vücut olmalıdır. Benim bir Galatasaraylı olarak isteğim de temennim de budur. Galatasaray özlenmez mi? Çalışmak veya çalışmamak hiç önemli değil. 50 senemi verdim, kolay değil. Galatasaray özlenir. Galatasaray tarih boyunca birçok yıldız transfer etti ve Victor Osimhen de bunlardan biri. Yerli ve yabancı çok büyük yıldızlar gördük. Osimhen beni heyecanlandıran bir forvet. Kısa sürede Galatasaray ile arasında çok önemli bir bağ oluştu. İcardi de çok özel bir oyuncu, sadece tek bir pozisyonla onu yorumlamak istemem. Sayısı azalan, nitelikli bir forvet. Arda Turan'ın başarılarını görünce çok mutlu oluyorum."

KATKI VERMEYE HAZIRIM

Ne zaman olursa olsun Türk futboluna katkı vermek için hazırım. Şunun şurasında 30-40 senemiz var. Bunu en faydalı şekilde geçirmek istiyorum. Futbol benim hayatım. Gücüm yettiği sürece, emekliye ayrılmadığım sürece Türk futboluna katkı sağlamak, yardım etmek isterim. Herhangi bir planım ve programım yok. Bu iş benim işim, hayatımda en iyi bildiğim iş.

MEŞHUR FOTOĞRAF

2012 şampiyonluğumuzda Florya'da balkondan çektiğim fotoğraf, telefonumda arka plandır.