TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Inaki Pena teklifi!
Muslera'dan sonra kaleyi emanet edecek bir isim arayan Galatasaray'da gözler Inaki Pena'ya çevrildi. Sarı kırmızılılar, geçtiğimiz yıllarda kiralık olarak forma giyen İspanyol kaleciye resmi teklifini yaptı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
GALATASARAY PERFORMANSI
Inaki Pena, daha önce 2021-2022 sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da kiralık olarak forma giymiş ve sarı-kırmızılıların kalesini 8 maçta korumuştu. Bu sezon Barcelona formasıyla tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Pena, 6 maçta kalesini gole kapatırken, toplamda 25 gol yedi.
DİĞER