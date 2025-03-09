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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Inaki Pena teklifi!

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Inaki Pena teklifi!

Muslera'dan sonra kaleyi emanet edecek bir isim arayan Galatasaray'da gözler Inaki Pena'ya çevrildi. Sarı kırmızılılar, geçtiğimiz yıllarda kiralık olarak forma giyen İspanyol kaleciye resmi teklifini yaptı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 Pazar 18:25
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Inaki Pena teklifi!

Galatasaray'da Fernando Muslera ile sezon sonunda yolların ayrılması beklenirken, yeni kaleci arayışları da başladı. Bu doğrultuda Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde Barcelona forması giyen Inaki Pena'nın ismi gündeme gelmişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Inaki Pena teklifi!

G.SARAY'DAN 10 MİLYON EURO

İspanyol basınında El Nacional'in haberine göre; Galatasaray, eski kalecisi Inaki Pena için Barcelona'ya 10 milyon euro bonservis ödemeyi teklif etti. Habere göre; iyileşme sürecinde olan Ter Stegen'in yokluğunda kaleyi Szczesny'e emanet eden teknik direktör Hansi Flick, 3. kaleci olarak gördüğü Pena'nın ayrılığına yeşil ışık yaktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Inaki Pena teklifi!

Sportif Direktör Deco'nun masadaki seçenekleri değerlendirmeye başladığı belirtilirken, 1.5 yıl sözleşmesi kalan Pena'nın Barcelona'daki geleceğinin yakın zamanda sona erecek gibi göründüğü kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Inaki Pena teklifi!

GALATASARAY PERFORMANSI

Inaki Pena, daha önce 2021-2022 sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da kiralık olarak forma giymiş ve sarı-kırmızılıların kalesini 8 maçta korumuştu. Bu sezon Barcelona formasıyla tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Pena, 6 maçta kalesini gole kapatırken, toplamda 25 gol yedi.

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