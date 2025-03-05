Transfer olacak mı? Stefan Tarnovanu'dan Galatasaray yanıtı!
Sezon sonu için kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray gündemine son olarak FCSB'de oynayan Stefan Tarnovanu'yu almıştı. Sarı kırmızılı yönetim takibe aldığı Rumen kaleci basın toplantısında Galatasaray hakkında konuştu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Lyon ile oynanacak maç öncesi basın toplantısında konuşan Tarnovanu Galatasaray sorusuna yanıt verdi.
Genç eldivene Galatasaray ve Napoli'nin kendisini bu maçta takip edeceği hakkındaki haberleri hatırlatıldı.
"KULÜBÜME ODAKLANDIM"
Stefan Tarnovanu, "Takım arkadaşlarım sayesinde zirvedeyim, tek başıma bunu yapamazdım. Lyon maçı çok önemli bir maç ve tekrarı yok! Bu yüzden buraya, kulübüme odaklandım. Yaz aylarına kadar tek düşüncem bu." yanıtını verdi.
Tarnovanu bu sezon 47 maçta görev alırken 19 karşılaşmada kalesini gole kapadı.
Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rumen kalecinin güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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