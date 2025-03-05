Transfer olacak mı? Stefan Tarnovanu'dan Galatasaray yanıtı!

Genç eldivene Galatasaray ve Napoli'nin kendisini bu maçta takip edeceği hakkındaki haberleri hatırlatıldı.

"KULÜBÜME ODAKLANDIM"

Stefan Tarnovanu, "Takım arkadaşlarım sayesinde zirvedeyim, tek başıma bunu yapamazdım. Lyon maçı çok önemli bir maç ve tekrarı yok! Bu yüzden buraya, kulübüme odaklandım. Yaz aylarına kadar tek düşüncem bu." yanıtını verdi.