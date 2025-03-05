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Haberler Galatasaray Transfer olacak mı? Stefan Tarnovanu'dan Galatasaray yanıtı!

Transfer olacak mı? Stefan Tarnovanu'dan Galatasaray yanıtı!

Sezon sonu için kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray gündemine son olarak FCSB'de oynayan Stefan Tarnovanu'yu almıştı. Sarı kırmızılı yönetim takibe aldığı Rumen kaleci basın toplantısında Galatasaray hakkında konuştu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 Çarşamba 21:14
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Transfer olacak mı? Stefan Tarnovanu'dan Galatasaray yanıtı!

Gelecek sezon için kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Transfer olacak mı? Stefan Tarnovanu'dan Galatasaray yanıtı!

Birçok ismi gündemine alan Galatasaray, son olarak FCSB'nin Rumen eldiveni Stefan Tarnovanu'yu takibe aldı.

Transfer olacak mı? Stefan Tarnovanu'dan Galatasaray yanıtı!

24 yaşındaki Rumen kaleci transfer hakkındaki sorulara cevapladı.

Transfer olacak mı? Stefan Tarnovanu'dan Galatasaray yanıtı!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Lyon ile oynanacak maç öncesi basın toplantısında konuşan Tarnovanu Galatasaray sorusuna yanıt verdi.

Transfer olacak mı? Stefan Tarnovanu'dan Galatasaray yanıtı!

Genç eldivene Galatasaray ve Napoli'nin kendisini bu maçta takip edeceği hakkındaki haberleri hatırlatıldı.

Transfer olacak mı? Stefan Tarnovanu'dan Galatasaray yanıtı!

"KULÜBÜME ODAKLANDIM"
Stefan Tarnovanu, "Takım arkadaşlarım sayesinde zirvedeyim, tek başıma bunu yapamazdım. Lyon maçı çok önemli bir maç ve tekrarı yok! Bu yüzden buraya, kulübüme odaklandım. Yaz aylarına kadar tek düşüncem bu." yanıtını verdi.

Transfer olacak mı? Stefan Tarnovanu'dan Galatasaray yanıtı!

Tarnovanu bu sezon 47 maçta görev alırken 19 karşılaşmada kalesini gole kapadı.

Transfer olacak mı? Stefan Tarnovanu'dan Galatasaray yanıtı!

Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rumen kalecinin güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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