TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş gelişme! Victor Osimhen'in menajeri ile...
Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak renklerine bağladığı Victor Osimhen'in takımdaki geleceği belirsizliğini korurken flaş bir gelişme yaşandı. Avrupa devlerinden bir takım, Nijeryalı golcünün transferi ile ilgili menajeri ile görüşme kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)
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Avrupa devlerinin radarından düşmeyen Osimhen'in transferi ile ilgili o takımdan sürpriz bir karar geldi. İşte detaylar...
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin CaughtOffside'dan derlediği habere göre Premier Lig temsilcisi Arsenal, Nijeryalı golcü için çalışmalarını hızlandırdı.
MENAJERİ İLE GÖRÜŞECEKLER
Arsenal'in Osimhen'in menajeri ile sezon sonunda olası bir transfer üzerine görüşme düzenleyeceği belirtildi. 26 yaşındaki oyuncuya aynı zamanda Manchester United, Chelsea ve Paris Saint-Germain'ın talip.
ESNEKLİK SAĞLAMAYACAK
Osimhen'in kendisine talip olan takımlardan Napoli'deki kontratına benzer bir kontrat istediği ve mevcutta aldığı 12 milyon euro maaşın altında sunulan teklifleri kabul etmeyeceği biliniyor.
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