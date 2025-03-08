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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş gelişme! Victor Osimhen'in menajeri ile...

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş gelişme! Victor Osimhen'in menajeri ile...

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak renklerine bağladığı Victor Osimhen'in takımdaki geleceği belirsizliğini korurken flaş bir gelişme yaşandı. Avrupa devlerinden bir takım, Nijeryalı golcünün transferi ile ilgili menajeri ile görüşme kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 Cumartesi 12:02
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş gelişme! Victor Osimhen'in menajeri ile...

Napoli'den sezon başında kiralanan Victor Osimhen, Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki en büyük kozlarından biri olmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş gelişme! Victor Osimhen'in menajeri ile...

Bu sezon sarı kırmızılılar ile tüm kulvarlarda 28 maça çıkan Nijeryalı, bu maçların 6'sında duble yapmayı başardı ve toplamda 22 gol/5 asist katkısı sundu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş gelişme! Victor Osimhen'in menajeri ile...

Taraftarlar ile arasında kısa sürede özel bir bağ kurmayı başaran yıldız oyuncunun takımdaki geleceği belirsizliğini korurken flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş gelişme! Victor Osimhen'in menajeri ile...

Avrupa devlerinin radarından düşmeyen Osimhen'in transferi ile ilgili o takımdan sürpriz bir karar geldi. İşte detaylar...

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş gelişme! Victor Osimhen'in menajeri ile...

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin CaughtOffside'dan derlediği habere göre Premier Lig temsilcisi Arsenal, Nijeryalı golcü için çalışmalarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş gelişme! Victor Osimhen'in menajeri ile...

MENAJERİ İLE GÖRÜŞECEKLER

Arsenal'in Osimhen'in menajeri ile sezon sonunda olası bir transfer üzerine görüşme düzenleyeceği belirtildi. 26 yaşındaki oyuncuya aynı zamanda Manchester United, Chelsea ve Paris Saint-Germain'ın talip.

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