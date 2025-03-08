TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da flaş gelişme! Victor Osimhen'in menajeri ile...

ÖMER ÇAĞRI AKDERE

Napoli'den sezon başında kiralanan Victor Osimhen, Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki en büyük kozlarından biri olmaya devam ediyor.

Bu sezon sarı kırmızılılar ile tüm kulvarlarda 28 maça çıkan Nijeryalı, bu maçların 6'sında duble yapmayı başardı ve toplamda 22 gol/5 asist katkısı sundu.