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Haberler Galatasaray TRANFER HABERİ-Galatasaray'da gündem yeniden Inaki Pena! İspanyol basını transferi duyurdu

TRANFER HABERİ-Galatasaray'da gündem yeniden Inaki Pena! İspanyol basını transferi duyurdu

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, sezon sonunda Fernando Muslera ile yollarını ayırmaya hazırlanırken kaleci arayışlarında yeniden Iñaki Peña ismi öne çıktı. Barcelona'da üçüncü kaleci durumuna düşen Peña'nın, bu durumdan memnun olmadığı ve sezon sonunda takımdan ayrılabileceği belirtildi. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 Cumartesi 06:50
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TRANFER HABERİ-Galatasaray'da gündem yeniden Inaki Pena! İspanyol basını transferi duyurdu

Sezon sonu Fernando Muslera'yla yollarını ayıracak olan Galatasaray, kaleci arayışlarını sürdürürken, gündeme yeniden Inaki Pena geldi.

TRANFER HABERİ-Galatasaray'da gündem yeniden Inaki Pena! İspanyol basını transferi duyurdu

İspanyol medyasından Mundo Deportivo'nun haberine göre; Barcelona'da Wojciech Szczesny'nin performansının ardından üçüncü kaleci konumunda düşen Pena, mutsuz ve sezon sonunda takımdan ayrılabilir.

TRANFER HABERİ-Galatasaray'da gündem yeniden Inaki Pena! İspanyol basını transferi duyurdu

Fotomaç'ın derlediği haberde; Pena'nın birçok Avrupa ekibi tarafından takip edildiği bu takımlardan birinin de bir dönem kiralık olarak formasını giydiği Galatasaray olduğu bilgisi paylaşıldı.

TRANFER HABERİ-Galatasaray'da gündem yeniden Inaki Pena! İspanyol basını transferi duyurdu

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Inaki Pena'nın Barcelona ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

TRANFER HABERİ-Galatasaray'da gündem yeniden Inaki Pena! İspanyol basını transferi duyurdu

İspanyol basınındaki haberde, kulübün, Pena ile yeni sözleşme için de şu anda temasa geçmediği ifade edildi.

TRANFER HABERİ-Galatasaray'da gündem yeniden Inaki Pena! İspanyol basını transferi duyurdu

8 MAÇTA GÖREV YAPTI

Inaki Pena, daha önce 2021-2022 sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da kiralık olarak forma giymiş ve sarı-kırmızılıların kalesini 8 maçta korumuştu.

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