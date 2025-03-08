TRANFER HABERİ-Galatasaray'da gündem yeniden Inaki Pena! İspanyol basını transferi duyurdu
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, sezon sonunda Fernando Muslera ile yollarını ayırmaya hazırlanırken kaleci arayışlarında yeniden Iñaki Peña ismi öne çıktı. Barcelona'da üçüncü kaleci durumuna düşen Peña'nın, bu durumdan memnun olmadığı ve sezon sonunda takımdan ayrılabileceği belirtildi. İşte detaylar… (GS spor haberleri)
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Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Inaki Pena'nın Barcelona ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
İspanyol basınındaki haberde, kulübün, Pena ile yeni sözleşme için de şu anda temasa geçmediği ifade edildi.
8 MAÇTA GÖREV YAPTI
Inaki Pena, daha önce 2021-2022 sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da kiralık olarak forma giymiş ve sarı-kırmızılıların kalesini 8 maçta korumuştu.
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