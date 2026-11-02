Fenerbahçe'de kritik karar çıktı! Aziz Yıldırım...
Fenerbahçe'de, Göztepe karşısında alınan 2-1'lik yenilgi sonrası gözler yönetime çevrildi. Sarı lacivertlilerde yönetim kurulu, Göztepe mağlubiyetinin ardından bir araya gelmişti. Gerçekleşen toplantı yola devam edilip edilmeyeceği belli oldu. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 11:56
Sarı-lacivertli idareciler ise dün öğle saatlerinde toplanırken, takımı ayağa kaldırma adına birçok konunun konuşulduğu öğrenildi.
MAYISA KADAR DEVAM
Milliyet'te yer alan habere göre, zirveden de 'mayısa kadar devam' kararı çıktığı bildirildi.
Göreve geldikten sonra önemli adımların atıldığı ve bunun devam etmesi gerektiği vurgulandı.
Bunun yanı sıra daha hiçbir şeyin bitmediği ifade edildi.
Sarı-lacivertli idarecilerin toplantıda, "Daha önümüzde Liverpool maçı var."
"Bu Şampiyonlar Ligi'nde devam etme adına çok önemli bir mücadele."
"Şu anda bütün olumsuzlukları kapatıp önümüze bakmamız gerekiyor."
"Zor günlerden geçiyoruz, fakat biz Fenerbahçeyiz ve ayağa kalkarız."
"Liverpool maçına kadar takımı ayağa kaldırmak için elimizden gelen desteği vermemiz gerekiyor."
"Mayıs ayına kadar devam edelim."
"O gün geldiğinde gerekeni yaparız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
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