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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe'de kritik karar çıktı! Aziz Yıldırım...

Fenerbahçe'de kritik karar çıktı! Aziz Yıldırım...

Fenerbahçe'de, Göztepe karşısında alınan 2-1'lik yenilgi sonrası gözler yönetime çevrildi. Sarı lacivertlilerde yönetim kurulu, Göztepe mağlubiyetinin ardından bir araya gelmişti. Gerçekleşen toplantı yola devam edilip edilmeyeceği belli oldu. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 11:56
Fenerbahçe'de kritik karar çıktı! Aziz Yıldırım...

Fenerbahçe'de, Göztepe karşısında alınan mağlubiyet bardağı taşırırken, sarı-lacivertli idareciler dün bir araya geldi.

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Fenerbahçe'de kritik karar çıktı! Aziz Yıldırım...

Başkan Aziz Yıldırım ise kararları etkilememek için toplantıya katılmadı.

Fenerbahçe'de kritik karar çıktı! Aziz Yıldırım...

Göztepe maçını da arkadaşlarıyla evinde izleyen sarı-lacivertli takımın patronunun dünkü zirveye katılmak yerine yapılacak eleştirileri değerlendirme adına beklemeye geçti.

Fenerbahçe'de kritik karar çıktı! Aziz Yıldırım...

Sarı-lacivertli idareciler ise dün öğle saatlerinde toplanırken, takımı ayağa kaldırma adına birçok konunun konuşulduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de kritik karar çıktı! Aziz Yıldırım...

MAYISA KADAR DEVAM

Milliyet'te yer alan habere göre, zirveden de 'mayısa kadar devam' kararı çıktığı bildirildi.

Fenerbahçe'de kritik karar çıktı! Aziz Yıldırım...

Göreve geldikten sonra önemli adımların atıldığı ve bunun devam etmesi gerektiği vurgulandı.

Fenerbahçe'de kritik karar çıktı! Aziz Yıldırım...

Bunun yanı sıra daha hiçbir şeyin bitmediği ifade edildi.

Fenerbahçe'de kritik karar çıktı! Aziz Yıldırım...

Sarı-lacivertli idarecilerin toplantıda, "Daha önümüzde Liverpool maçı var."

Fenerbahçe'de kritik karar çıktı! Aziz Yıldırım...

"Bu Şampiyonlar Ligi'nde devam etme adına çok önemli bir mücadele."

Fenerbahçe'de kritik karar çıktı! Aziz Yıldırım...

"Şu anda bütün olumsuzlukları kapatıp önümüze bakmamız gerekiyor."

Fenerbahçe'de kritik karar çıktı! Aziz Yıldırım...

"Zor günlerden geçiyoruz, fakat biz Fenerbahçeyiz ve ayağa kalkarız."

Fenerbahçe'de kritik karar çıktı! Aziz Yıldırım...

"Liverpool maçına kadar takımı ayağa kaldırmak için elimizden gelen desteği vermemiz gerekiyor."

Fenerbahçe'de kritik karar çıktı! Aziz Yıldırım...

"Mayıs ayına kadar devam edelim."

Fenerbahçe'de kritik karar çıktı! Aziz Yıldırım...

"O gün geldiğinde gerekeni yaparız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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