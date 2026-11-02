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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Ermedin Demirovic'ten Galatasaray itirafı! Maç öncesi flaş açıklamalar

Ermedin Demirovic'ten Galatasaray itirafı! Maç öncesi flaş açıklamalar

Stuttgart'ın yıldız golcüsü Ermedin Demirovic, Galatasaray ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde İstanbul deplasmanına ilişkin heyecanını dile getirdi. Bayer Leverkusen karşısında attığı iki golle dikkat çeken Bosnalı futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarların oluşturduğu atmosferi merakla beklediğini söyledi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 11:42
Ermedin Demirovic'ten Galatasaray itirafı! Maç öncesi flaş açıklamalar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşmaya hazırlanan Stuttgart'ta Ermedin Demirovic, mücadele öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Ermedin Demirovic'ten Galatasaray itirafı! Maç öncesi flaş açıklamalar

Bundesliga'da Bayer Leverkusen'i 4-2 mağlup ettikleri karşılaşmada iki kez fileleri havalandırarak galibiyette önemli rol oynayan Bosnalı golcü, Galatasaray deplasmanı için büyük heyecan duyduğunu dile getirdi.

Ermedin Demirovic'ten Galatasaray itirafı! Maç öncesi flaş açıklamalar

Alman basınından DPA'ya konuşan 28 yaşındaki santrfor, sarı-kırmızılı kulübün Avrupa futbolundaki özel konumuna dikkat çekti.

Ermedin Demirovic'ten Galatasaray itirafı! Maç öncesi flaş açıklamalar

İstanbul'daki atmosferi yakından deneyimlemek istediğini belirten Demirovic, şu ifadeleri kullandı:

Ermedin Demirovic'ten Galatasaray itirafı! Maç öncesi flaş açıklamalar

"Galatasaray özel bir kulüp. İstanbul'da özel bir atmosfer var.

Ermedin Demirovic'ten Galatasaray itirafı! Maç öncesi flaş açıklamalar

Ne yazık ki daha önce orada hiç oynamadım ancak bu maçı büyük bir heyecanla bekliyorum."

Ermedin Demirovic'ten Galatasaray itirafı! Maç öncesi flaş açıklamalar

Stuttgart formasıyla bu sezon etkili bir performans ortaya koyan Demirovic, çıktığı 13 karşılaşmada 9 gol atarak takımının hücum gücüne önemli katkı sağladı.

Ermedin Demirovic'ten Galatasaray itirafı! Maç öncesi flaş açıklamalar

Başarılı futbolcu, Galatasaray karşısında da takımının en önemli hücum kozlarından biri olacak.

Ermedin Demirovic'ten Galatasaray itirafı! Maç öncesi flaş açıklamalar

ADI G.SARAY İLE ANILMIŞTI

Boşnak golcü yaz transfer döneminde Galatasaray'ın gündemine gelmişti.

Ermedin Demirovic'ten Galatasaray itirafı! Maç öncesi flaş açıklamalar

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında oynanacak Galatasaray-Stuttgart karşılaşması, 3 Kasım 2026 Salı günü saat 20.45'te başlayacak.

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