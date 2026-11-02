Ermedin Demirovic'ten Galatasaray itirafı! Maç öncesi flaş açıklamalar
Stuttgart'ın yıldız golcüsü Ermedin Demirovic, Galatasaray ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde İstanbul deplasmanına ilişkin heyecanını dile getirdi. Bayer Leverkusen karşısında attığı iki golle dikkat çeken Bosnalı futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarların oluşturduğu atmosferi merakla beklediğini söyledi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 11:42
İstanbul'daki atmosferi yakından deneyimlemek istediğini belirten Demirovic, şu ifadeleri kullandı:
"Galatasaray özel bir kulüp. İstanbul'da özel bir atmosfer var.
Ne yazık ki daha önce orada hiç oynamadım ancak bu maçı büyük bir heyecanla bekliyorum."
Stuttgart formasıyla bu sezon etkili bir performans ortaya koyan Demirovic, çıktığı 13 karşılaşmada 9 gol atarak takımının hücum gücüne önemli katkı sağladı.
Başarılı futbolcu, Galatasaray karşısında da takımının en önemli hücum kozlarından biri olacak.
ADI G.SARAY İLE ANILMIŞTI
Boşnak golcü yaz transfer döneminde Galatasaray'ın gündemine gelmişti.
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında oynanacak Galatasaray-Stuttgart karşılaşması, 3 Kasım 2026 Salı günü saat 20.45'te başlayacak.
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