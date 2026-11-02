Fenerbahçe-Liverpool maçının hakemi belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimizden Fenerbahçe'nin Liverpool ile oynayacağı maçın hakemi Clement Turpin olarak açıklandı. Turpin'ın yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages'in yapacağı belirtildi. Mücadelenin 4. hakemi ise Jeremy Stinat olacak.

Öte yandan Fenerbahçe-Liverpool maçının VAR'ı da Willy Delajod olarak açıklandı. Delajod'a AVAR'da ise Eric Wattellier'in eşlik edeceği belirtildi.

İşte Clement Turpin'in daha önce yönettiği maçlarda temsilcilerimizin aldığı sonuçlar:

30.09.2025 Galatasaray 1-0 Liverpool

24.10.2024 Fenerbahçe 1-1 Manchester United

16.08.2017 Başakşehir 1-2 Sevilla

10.03.2016 Fenerbahçe 1-0 Braga

12.12.2013 Lazio 0-0 Trabzonspo