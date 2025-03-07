Galatasaray Tete'yi gönderdiğine bin pişman! Kariyer sezonunu yaşıyor
Sezon başında Galatasaray'dan Yunan ekibi Panathinaikos'a transfer olan Brezilyalı futbolcu Tete, bu sezon gösterdiği performansla kariyerinin en skorer dönemini geçiriyor. İşte sarı kırmızılıları pişman eden o ayrılık... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)
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EN GOLCÜ SEZONUNU YAŞIYOR
Kariyerinde Gremio, Shaktar Donetsk, Lyon, Leicester City ve Galatasaray'da da oynayan Tete, en çok gol attığı sezonuna ise 11 golle Panathinaikos'ta ulaştı. Brezilyalı futbolcu daha önce Shaktar Donetsk'te 2021-2022 sezonunda 10 gol kaydetmişti. Tete, geçen sezon forma giydiği Galatasaray'da ise 45 maçta 3 gol ve 4 asistlik performans ortaya koymuştu.
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