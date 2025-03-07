Galatasaray Tete'yi gönderdiğine bin pişman! Kariyer sezonunu yaşıyor

Sezon başında 4 milyon 750 bin Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'dan Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a transfer olan Brezilyalı futbolcu Tete, sergilediği performansla dikkat çekiyor.

Son olarak UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Panathinaikos'un Fiorentina'yı 3-2'lik skorla yendiği maçta galibiyet golünü atan Tete, bu sezon Yunan ekibinin formasıyla tüm kulvarlarda 11 gol ve 3 asiste ulaştı.