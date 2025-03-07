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Haberler Galatasaray Galatasaray Tete'yi gönderdiğine bin pişman! Kariyer sezonunu yaşıyor

Galatasaray Tete'yi gönderdiğine bin pişman! Kariyer sezonunu yaşıyor

Sezon başında Galatasaray'dan Yunan ekibi Panathinaikos'a transfer olan Brezilyalı futbolcu Tete, bu sezon gösterdiği performansla kariyerinin en skorer dönemini geçiriyor. İşte sarı kırmızılıları pişman eden o ayrılık... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 Cuma 12:11
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Galatasaray Tete'yi gönderdiğine bin pişman! Kariyer sezonunu yaşıyor

Sezon başında 4 milyon 750 bin Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'dan Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a transfer olan Brezilyalı futbolcu Tete, sergilediği performansla dikkat çekiyor.

Galatasaray Tete'yi gönderdiğine bin pişman! Kariyer sezonunu yaşıyor

Son olarak UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Panathinaikos'un Fiorentina'yı 3-2'lik skorla yendiği maçta galibiyet golünü atan Tete, bu sezon Yunan ekibinin formasıyla tüm kulvarlarda 11 gol ve 3 asiste ulaştı.

Galatasaray Tete'yi gönderdiğine bin pişman! Kariyer sezonunu yaşıyor

Panathinaikos'ta bu sezon Yunanistan Süper Ligi, UEFA Avrupa Ligi elemeleri ve UEFA Konferans Ligi olmak üzere 3 farklı kulvarda 41 müsabakada forma şansı bulan 25 yaşındaki oyuncu, Yunanistan Ligi'nde ve Konferans Ligi'nde 5'er, Avrupa Ligi elemelerinde de 1 gol kaydetti.

Galatasaray Tete'yi gönderdiğine bin pişman! Kariyer sezonunu yaşıyor

EN GOLCÜ SEZONUNU YAŞIYOR

Kariyerinde Gremio, Shaktar Donetsk, Lyon, Leicester City ve Galatasaray'da da oynayan Tete, en çok gol attığı sezonuna ise 11 golle Panathinaikos'ta ulaştı. Brezilyalı futbolcu daha önce Shaktar Donetsk'te 2021-2022 sezonunda 10 gol kaydetmişti. Tete, geçen sezon forma giydiği Galatasaray'da ise 45 maçta 3 gol ve 4 asistlik performans ortaya koymuştu.

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