Yunus Akgün’den Florya’ya duygusal veda

Galatasaray altyapısının yetiştirdiği önemli isimlerden Yunus Akgün, takımın Kemerburgaz Tesisleri'ne taşınmasının ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'ne duygusal bir mesajla veda etti. Genç futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Florya'da geçirdiği yılların kendisi için ne kadar değerli olduğunu ifade etti.

Yunus Akgün, Florya'ya veda mesajında şu ifadelere yer verdi: "2008 yılında ilk kez kapısından girdiğim Florya'da sadece futbol oynamadık; burada bir kültürü, bir inancı, bir mirası yaşadık. Bu sahalar, bu çimler nice efsaneye tanıklık etti, hayallerin filizlendiği, emek ve aidiyetin yuvası oldu. Burada büyüdük, burada öğrendik, burada inandık. Şimdi yeni bir yolculuğa çıkarken, Florya'nın bizlere kattıklarıyla ilerleyeceğiz. Ayrılık vakti gelse de izlerin hep bizimle olacak, sarı-kırmızı yüreğimizde sonsuza dek yaşayacaksın. Teşekkürler Florya, teşekkürler Galatasaray Akademisi! Sonsuz sevgi ve minnetle…"