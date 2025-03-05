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Haberler Galatasaray Galatasaray'da şoke eden transfer gerçeği!

Galatasaray'da şoke eden transfer gerçeği!

Son olarak Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 3-3'lük skorla berabere kalan Galatasaray'dan dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda transferde ortaya çıkan o gerçek, taraftarların tepkisini çekti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 Çarşamba 10:24
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Galatasaray'da şoke eden transfer gerçeği!

Galatasaray transfer hatalarının bedelini ödüyor.

Galatasaray'da şoke eden transfer gerçeği!

Cimbom'da ayrılan isimlerin boşluğu doldurulamadı.

Galatasaray'da şoke eden transfer gerçeği!

Nelsson'la iki şampiyonluk gören Aslan, Danimarkalı stoperi Roma'ya kiraladı ve Carlos Cuesta'yı getirdi.

Galatasaray'da şoke eden transfer gerçeği!

Cuesta, Kasımpaşa maçında yaptırdığı penaltıyla iki puan kaybına sebep oldu.

Galatasaray'da şoke eden transfer gerçeği!

Geçen sezonun son haftalarında Ziyech'le maçları çözen Okan Buruk, bu sezon Sallai ve Ahmed Kutucu'dan skor katkısı alamıyor.

Galatasaray'da şoke eden transfer gerçeği!

Sağ bek ve sol bekte de istikrar sağlanamadı.

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