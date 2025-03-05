Galatasaray'da şoke eden transfer gerçeği!
Son olarak Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 3-3'lük skorla berabere kalan Galatasaray'dan dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda transferde ortaya çıkan o gerçek, taraftarların tepkisini çekti. İşte detaylar...
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Cuesta, Kasımpaşa maçında yaptırdığı penaltıyla iki puan kaybına sebep oldu.
Geçen sezonun son haftalarında Ziyech'le maçları çözen Okan Buruk, bu sezon Sallai ve Ahmed Kutucu'dan skor katkısı alamıyor.
Sağ bek ve sol bekte de istikrar sağlanamadı.
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