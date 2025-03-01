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Çifte plan
Süper Lig'de 6 puan farkla liderlik koltuğunda oturan, Türkiye Kupası'nda da çeyrek finale yükselen Galatasaray, yarın Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Ligin ilk yarısında 3-0 öne geçmesine rağmen Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan Cimbom, hem bu maçın rövanşını almak hem de eleştirileri bitirmek istiyor. Bu nedenle Okan Buruk bu maça özel önem veriyor. Tecrübeli hoca, rakibini farklı yenerek yeni bir sayfa açmayı planlıyor.
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