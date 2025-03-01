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Haberler Galatasaray Hedef iki kupa

Hedef iki kupa

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi ve zirve takipçisi Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray 6 puanlık farkı korumayı başardı. Aslan üstüne ikili averajı da elde ederek şampiyonluk yarışında ciddi bir avantaj kazandı. Ligde üst üste 3. şampiyonluğunu hedefleyen Okan Buruk, Türkiye Kupası'nı da alarak sezonu çifte kupa ile bitirmeyi amaçlıyor. Birçok rekora imza atan Okan Buruk kariyerinde ilk kez çifte kupalı bir sezon geçirmek istiyor. Başarılı hoca, Galatasaray döneminde de ilk kez hem lig hem kupayı aynı anda kazanmayı düşünüyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 06:50
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Hedef iki kupa
Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi ve zirve takipçisi Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray 6 puanlık farkı korumayı başardı. Aslan üstüne ikili averajı da elde ederek şampiyonluk yarışında ciddi bir avantaj kazandı. Ligde üst üste 3. şampiyonluğunu hedefleyen Okan Buruk, Türkiye Kupası'nı da alarak sezonu çifte kupa ile bitirmeyi amaçlıyor. Birçok rekora imza atan Okan Buruk kariyerinde ilk kez çifte kupalı bir sezon geçirmek istiyor. Başarılı hoca, Galatasaray döneminde de ilk kez hem lig hem kupayı aynı anda kazanmayı düşünüyor.
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