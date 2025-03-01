Aslan 12'den vuracak

Galatasaray'ın başında teknik direktör olarak 3. sezonunu geçiren Okan Buruk, kazandığı 2 şampiyonluğun yanına kırdığı rekorlarla da dikkat çekti. Buruk, bu sezon ligde yenilgisiz ilerleyen takımıyla 24 maçta sadece 4 kez berabere kaldı, 20 galibiyet aldı. Okan Buruk, 2022-23'ten beri birçok rekor kırdı. Buruk, 2022-23 şampiyonluğuyla altyapıdan yetişip hem futbolcu hem de hoca olarak şampiyon olan tek isim oldu. 2023-24'te de 102 puan ve 33 galibiyet en fazla puan ile en fazla galibiyet rekoru geldi. Ama özellikle Fenerbahçe derbisi ve kupadaki Konyaspor beraberliği sonrası eleştirilerin hedefi olan Buruk, rakiplerine gözdağı verdi.

Aslında Cimbom, Kasımpaşa ile başlayacak yolculukta zorlu bir viraja girecek olsa da Buruk, takımından emin. Tecrübeli hoca, "Biz Galatasaray'ın. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. 12'de 12 yapabiliriz. Bu güç ve inanç bizde var. Ayrıca Fenerbahçe derbisi kaybetmedik. Büyük bir avantaj elde ettik. Bizi eleştirenlere bakmıyoruz. 3. şampiyonluk gelecek ve bunu başaracağız. Bu nedenle işime bakıyorum. Zaten bu eleştirileri kaldıramayacak biri olsam Galatasaray'da teknik direktörlük yapmam. Bunlar tabii ki olacak. Kabul etmek lazım. Kendi işimize bakmamız gerekiyor. Sahaya odaklanacağız" diye konuştu.