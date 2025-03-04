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Haberler Galatasaray Galatasaray'ın yeni transferinin geldiği takım çöktü!

Galatasaray'ın yeni transferinin geldiği takım çöktü!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da takıma katılan o futbolcuyla ilgili dikkat çeken gerçek ortaya çıktı. Futbolcunun geldiği takım adeta çöktü. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 Salı 11:10
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Galatasaray'ın yeni transferinin geldiği takım çöktü!

Galatasaray 2 sezon kazandığı Süper Lig şampiyonluğunun ardından bu sezon da hata yapmak istemiyor.

Galatasaray'ın yeni transferinin geldiği takım çöktü!

Cimbom bu nedenle devre arasında kadrosuna önemli takviyeler yaptı.

Galatasaray'ın yeni transferinin geldiği takım çöktü!

Sarı-kırmızılılarda kadroya katılan futbolculardan birisi de Przemyslaw Frankowski oldu.

Galatasaray'ın yeni transferinin geldiği takım çöktü!

Ara transfer döneminin son günlerinde G.Saray'a katılan Frankowski'nin gidişi eski takımı Lens'i oldukça olumsuz etkiledi.

Galatasaray'ın yeni transferinin geldiği takım çöktü!

Polonyalı oyuncunun ayrılmak için sergilediği tutum karşısında çaresiz kalan Lens, Frankowski'den sonra çıktığı 4 maçı da kaybetti ve Fransa'da Avrupa potasının dışında kaldı.

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