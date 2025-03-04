Galatasaray'ın yeni transferinin geldiği takım çöktü!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da takıma katılan o futbolcuyla ilgili dikkat çeken gerçek ortaya çıktı. Futbolcunun geldiği takım adeta çöktü. İşte detaylar...
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Ara transfer döneminin son günlerinde G.Saray'a katılan Frankowski'nin gidişi eski takımı Lens'i oldukça olumsuz etkiledi.
Polonyalı oyuncunun ayrılmak için sergilediği tutum karşısında çaresiz kalan Lens, Frankowski'den sonra çıktığı 4 maçı da kaybetti ve Fransa'da Avrupa potasının dışında kaldı.
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